Omar är det enda barn han har kvar – fyra syskon dödades

När ett hus i ett flyktingläger attackerades av israelisk militär tidigt på lördagen dödades åtta barn från två familjer. Ett spädbarn drogs fram levande ur bråten – fem månader gamla Omar, som uppges ha legat tätt intill sin döda mamma.

– De är bara barn, de har inte avfyrat några raketer. Utöver Omar har jag förlorat hela min familj, i ett slag, sade pappan Mohammed al-Hadidi från sjukhuset till The Independent.

De fyra storebröderna Suheib, 14, Yahya, 11, Abdelrahman 8, och Wisam 6 dödades tillsammans med sina fyra kusiner, rapporterar al-Jazira, som också pratat med pappan.

– Tack gode Gud att jag har Omar, säger han.

Omar som räddades efter attacken i lördags får vård på sjukhus. Foto: Mahmud Hams/AFP

Mohammed al-Hadidi är inte den enda föräldern i området som sörjer.

I Gaza har 55 barn dödats den senaste veckan under den israeliska militärens offensiv, enligt palestinska hälsomyndigheter, rapporterar BBC. I Israel har två barn dödats till följd av den palestinska islamiströrelsen Hamas raketattacker.

– Allt civilt liv måste skyddas, men det går att se en tydlig kontrast mellan antalen dödsfall och skador i Israel och Gaza, säger Jason Lee, landchef för Rädda Barnen i de ockuperade palestinska områdena, till DN på telefon från Jerusalem.

Jason Lee. Foto: Rädda Barnen.

Bilder från Gaza visar bandagerade barn på sjukhus, gråtande barn i blodiga kläder som bärs genom gatorna och inlindade små kroppar i avskalade rum på bårhus.

Enligt Jason Lees uppgifter från personer på plats i Gaza är många av de som får vård på sjukhusen barn.

– De får men för livet. De förlorar kroppsdelar, de förlorar sin syn, och de får livslånga handikapp. Och inte bara det, tänk på de psykiska problem och de trauman de kommer ställas inför när de fortsätter att växa upp, säger han.

Barn sover i en FN-ledd skola i Gaza stad. Foto: Mahmud Hams/AFP

Bortom flygräderna är livet inte heller lätt. På den drygt fyra mil långa, smala Gazaremsan bor omkring 1,8 miljoner människor. Familjerna i det mycket tättbebyggda området är ofta stora. Barnen har lidit svårt i åratal av Israels blockad, som har lett till brist på mat, el och annat livsnödvändigt.

Under Israels attacker i veckan har de dessutom tvingats fly undan flygräder med sina familjer.

– Det är hjärtekrossande att höra mina arbetsgrupper berätta om vad som just nu händer barnen i Gaza. De är rädda, kan inte sova eller bli tröstade. Föräldrar försöker hålla uppe en fasad och ljuga om att allt kommer bli bra, men det går inte, barnen vet att det inte är sant, säger Jason Lee, och fortsätter:

– De är redan traumatiserade efter år av krig och konflikter. Barnen tvingas se förödelsen omkring dem, se förstörelsen, och se döden och det här är normalt för dem.

Familjer har sökt skydd i skolor i Gaza stad under Israels attacker. Foto: Khalil Hamra/AP

Tusentals människor har i veckan lämnat sina hem av rädsla för Israels attacker, dödliga anfall som kommer natt efter natt, och till det kommer rykten om en markinvasion. Den israeliska militären hävdar i sin tur att man gör allt för att undvika civila dödsoffer och för att se till att barn inte kommer i vägen för bombningarna. Dödsoffren förklaras med att Hamas använder civila som mänskliga sköldar.

– Hamas bäddar medvetet in sin militära infrastruktur bland civilbefolkningen, säger den israeliske militärtalespersonen Jonathan Conricus till BBC.

Sarah al-Sharif, 13 år, i Gaza berättar för CNN hur hon flytt inför israeliska flygräder.

– Jag fick inte med mig någonting. Jag sprang, grät och var fruktansvärt rädd och bad till Gud för att jag trodde att vi alla snart skulle dö, medan flygräden pågick, säger hon.

– Jag såg delar från människokroppar, hur byggnader föll, och människor som sprang åt alla håll och mammor som sprang med sina bebisar.

Hon tog i veckan liksom många andra sin tillflykt till FN-ledda skolor i området.

– Jag uppmanar alla i världen att stoppa det här. Vi vill tillbaka hem. Vi vill inte dö, säger 13-åringen.

Läget just nu gör det omöjligt för hjälporganisationer att bistå, enligt Jason Lee.

– Vi kan inte komma in i Gaza just nu eftersom gränsövergången är stängd, men även om den var öppen skulle vi inte kunna gå in när raketattackerna pågår. Ingen vet var de kommer slå ner och det är inte säkert för någon, inte människorna i Gaza, inte för humanitär personal.

En man bär sin döda dotter från sjukhuset till begravningen i Rafah i södra Gaza. Foto: Said Khatib/AFP

Totalt har minst 188 människor dödats och 1.230 skadats i Gaza sedan i måndags, enligt det Hamaskontrollerade hälsoministeriet. I Israel rapporteras tio personer ha dödats, enligt israeliska myndigheter. Jason Lee uppmanar båda sidor att omedelbart ta ett steg för att trappa ned konflikten.

– För Israel gäller det att sluta med flygräderna och att under inga omständigheter gå in i Gaza, Hamas måste sluta med raketattackerna, och båda sidor måste släppa in humanitära organisationer så att de kan bistå, säger han.

