Omfattande protester mot strömavbrott väntas i Sydafrika under måndagen

Fakta. Så fungerar ”Loadshedding”

”Loadshedding” är sydafrikanernas term för planerade strömavbrott som roterar mellan olika kvarter enligt ett schema. Längden och frekvensen på strömavbrotten regleras efter olika nivåer, beroende på hur stort underskottet av el är i landet.

Vid nivå 4, som varit en lägstanivå under de senaste veckorna, kan ett hushåll sakna el klockan 04-06:30, 12:00-14:30 samt 20:00 till 22:30. Alltså totalt 7,5 timmar under ett dygn. Vid nivå 8, som kan bli vanligt under den kommande vintern, handlar det om 13,5 timmar utan ström på ett dygn. Tiderna roterar veckovis för att man inte ständigt ska drabbas vid samma tid på dygnet.

DN