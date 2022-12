Omfattande strejker i Storbritannien – resenärer varnas

I Storbritannien strejkas det inom många samhällsviktiga funktioner. Redan under förra veckan gick sjuksköterskor i landet ut i en massiv protestaktion och under tisdagen gick en stor del av professionen ut i strejk. Detta har lett till att icke akuta vårdbesök och andra behandlingar ställts in, rapporterar TT.

Under onsdagen meddelades även att ambulansförare i landet går ut i strejk då den brittiska regeringen vägrar att förhandla med facken. Hälsominister Steve Barclay gick då ut med ett uttalande om att allmänheten ska ”använda sitt sunda förnuft” och undvika situationer där man kan skadas och behöva sjukvård, rapporterar Reuters.

Andra som varslar om strejk är lärare, energiarbetare, transportpersonal, gränspolis och tågpersonal. Detta kan leda till stora problem för svenska resenärer, skriver den svenska ambassaden i London.

”Under jul- och nyårshelgerna väntas resenärer bli drabbade av flera stora strejker i Storbritannien. Resenärer uppmanas att hålla sig informerade om situationen”, skriver de på sin hemsida.

Ambassadens farhåga är att det kommer uppstå långa köer på flygplatserna då gränspolisen väntas strejka den 23-26 och den 28-31 december.

Även tåg mellan Frankrike och Storbritannien kan påverkas av gränspolisens strejk. Det vanliga tågnätet i Storbritannien är även det utsatt för strejk till och med den sjunde januari 2023.

Generalsekreteraren för ett av landets största fackförbund, Sharon Graham, säger till Reuters att strejken är oundviklig.

– Regeringen måste gå tillbaka till förhandlingsbordet så att vi kan ge en ordentlig löneökning för dessa arbetare så att alla kan gå tillbaka till sina arbeten, säger Sharon Graham.

De styrande i landet har gått med på en höjning på cirka fyra procent. Men detta är varken facken eller arbetarna nöjda med då inflationen i november uppmättes till 10,7 procent. Facken efterfrågar en löneökning på över inflationstakten.

Fakta. Strejkerna i Storbritanninen. Flera fackförbund förbereder stridsåtgärder i främst England, Wales och Nordirland. Här är några exempel. Sjuksköterskor: Genomför en andra facklig stridsåtgärd i 12 timmar den 20 december. Ambulanspersonal: Över 10 000 som arbetar med ambulansverksamhet genomför omfattande strejker den 21 och 28 december. Gränspersonal: Omkring 1 000 tjänstemän tar del i en strejk från och med den 23 december till nyår, förutom den 27 december. Bland annat drabbas flygplatserna Heathrow, Manchester och Gatwick. Postverket: Medlemmar i ett av de anställdas fackförbund väntas strejka den 23 och 24 december. Järnväg: Järnvägsarbetare har utlyst regional strejk den 23 och 24 december. Fackförbundet RMT genomför en protestaktion från julafton till den 27 december. Källa: TT. Visa mer

