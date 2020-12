Omfattande trädplantering kan hjälpa Kina att nå klimatmål

– Här var bara åkerfält, där har de planterat träd, där ska de plantera.

Vi åker i bil längs slingriga, gropiga, vägar tillsammans med Zhang Guojun. Färden går mot Zhangs hemby Pingtou som ligger i den sydvästra provinsen Guizhou. Det är en av de fattigaste regionerna i Kina, som ligger långt efter den snabba ekonomiska utvecklingen i landets kustregioner.

Längs vägarna går kvinnor som bär kvistar, grönsaker och barn på ryggen. En del kånkar på en hel timmerstock.

Zhang Guojun odlade tidigare majs. Nu står valnötsträd på hans mark. Hans by är en del av Kinas trädplanteringspolitik. Foto: Dave Tacon

Det är på grund av träden som vi har åkt hit. Guizhou tillhör en av de provinser som ingår i det massiva trädplanteringsprojekt som har pågått i Kina ända sedan 1978. Då inleddes det framför allt för att motverka sandstormar i landets norra delar.

Men trädplantering är också ett sätt för jorden att suga upp koldioxid. De kolsänkor som bildas av ny skog tar upp mer koldioxid än vad som tidigare uppskattats, visar en ny internationell forskningsstudie. Kolsänkor minskar koncentrationen av koldioxid i atmosfären eftersom träden omvandlar koldioxid till näring för att kunna växa.

Bild 1 av 3 Yu Zepeng, Ma Minkui och Lian Erlin forslar bort träd från sin mark. Tidigare odlade de majs, ris och tobak. Men de säger de tjänar mer på träd. Ett träd säljer de för runt 8 yuan. Foto: Dave Tacon Bild 2 av 3 Bild från provinsen Qingzhen. Foto: Dave Tacon Bild 3 av 3 Foto: Dave Tacon Bildspel

– Vårt resultat visar tydligt värdet av skogsplantering i massiv skala som ett sätt att minska nivåerna av koldioxid i atmosfären. Det är ett globalt betydelsefullt resultat och den storlek på kolupptaget vi fann i Kina var en överraskning, säger Paul Palmer, professor i fysik vid universitet i Edinburgh och en av huvudförfattarna till rapporten som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Studien visar bland annat att upptaget av koldioxid i kolsänkor i de sydvästra provinserna Yunnan, Guizhou och Guanxi är klart större än väntat, minus 350 miljoner ton per år.

– Det har tidigare funnits en skepsis kring vilket värde massiva trädplanteringar har när det handlar om att fånga upp koldioxid. Den här studien visar att de kan göra skillnad, säger Paul Palmer.

Han tycker studien ger övertygande bevis.

– Vi har samlat en mängd data från markbaserade mätningar och via satelliter och de ger ett konsistent och robust resultat om kolupptaget i kinesiska skogar.

Zhang tar oss med till sin hemby som ligger några timmars bilfärd nordväst om Guizhous huvudstad Guiyang. Flera av kvinnorna som går längs vägen bär de traditionella färgglada kläder som utmärker den etniska minoritetsgruppen miao. De är vana att bruka sin egen jord och odla majs, tobak och ris. Men de senaste åren har allt fler fått ställa om till att plantera skog.

Bild 1 av 3 Guizhou är en av Kinas fattigaste provinser. Många tillhör minoritetsfolket miao. Längs vägarna syns kvinnor som bär grönsaker och örter på ryggen. Foto: Dave Tacon Bild 2 av 3 En man i byn Pingtun i provinsen Guizhou utför byggnadsarbete. Provinsen är en av Kinas fattigaste och del av Kinas massiva trädplanteringspolitik. Foto: Dave Tacon Bild 3 av 3 Skogsarbetare i distriktet Pingba i provinsen Guizhou lastar en lastbil med plantor. Foto: Dave Tacon Bildspel

Zhang, som har flyttat från byn in till Gyiyang för att ta hand om sina barnbarn, var partisekreterare i byn Pingtou 2004–2007 och delaktig när planerna för trädplantering inleddes. Han konstaterar att det ibland var svårt att övertyga invånarna. För dem är mat för dagen det mest trängande behovet.

– Framför allt tycker en del äldre att de inte kan vänta i de fem år det tar innan träden får nötter som de kan sälja. Därför var de skeptiska, konstaterar Zhang.

Men i enpartistaten Kina har bönderna inget val. Om direktiv går ut om att de ska plantera träd måste de göra det. Projektet har också lanserats som ett sätt att lyfta människor ur fattigdom. Bönderna får ersättning för omställningen baserad på hur stor mark de har tillgång till. Det finns också ett projekt där individer och företag symboliskt kan köpa träd på nätet. Pengarna går till bönderna.

Provinsen Guizhou är en av de fattigaste i Kina. De senaste åren har en stor del av jorden förvandlats från odlingsmark till skog. Det är en del av Kinas trädplanteringspolitik men också ett sätt att försöka minska fattigdomen. Foto: Dave Tacon

På Zhangs mark där han tidigare odlade majs står nu valnötsträd. Han har kompenserats med 50 yuan (ungefär 65 kronor) per mou (0,07 hektar) varje år sedan träden planterades. Zhang har 9 mou och räknar också med att tjäna pengar på att sälja valnötter på marknaden.

Det är en råkall dag i byn. Fuktig kyla går rakt genom märgen. De flesta sitter inomhus, förutom några kvinnor som hämtar vatten i hinkar ur en kran. Höns springer fritt och lösa hundar skäller. Inne i Zhangs stenhus är det kallt, den lilla värmefläkt han har med sig hjälper inte mycket. Här finns inga element och ingen fjärrvärme. Zhang berättar att byborna eldar med träkol, som tillverkats av träden som planterats, för att värma sig. Därmed går koldioxid tillbaka ut i luften. Just kol som energikälla är en av anledningarna till att Kina är världens största klimatbov.

– Om det är sant att en del av träden går till träkol så förtar det så klart en del av de miljömässiga värdena, konstaterar Paul Palmer.

Zhang Guojun håller i en träkolsbit som används för att värma huset. Kina släpper ut mest koldioxid i världen och står för 28 procent av de globala utsläppen. Foto: Dave Tacon

Kina står för 28 procent av de globala utsläppen av koldioxid, mest i världen. Landet har sedan 1980-talet haft en enorm ekonomisk tillväxt. Ökad levnadsstandard och en snabbt växande ekonomi har gått framför hänsyn till miljön. Tung industri som stål- och cement har slukat massiva mängder energi, ofta generad av kolkraft som står för 65 procent av Kinas energiförsörjning. Än i dag byggs eller planeras nya kolkraftverk i Kina, trots att Xi Jinping i FN i september meddelade det ambitiösa målet att nå klimatneutralitet 2060. Paul Palmer konstaterar att trädplantering är långt ifrån en mirakellösning.

– Det vi har kommit fram visar att trädplantering kommer att spela en roll i Kinas mål att bli klimatneutralt 2060. Men det är långt ifrån den enda saken man behöver göra. Skogsplantering måste göras tillsammans med massiva strukturella förändringar i hur Kina producerar och konsumerar energi, inklusive snabba och stora minskningar i konsumtionen av fossila bränslen. Förändringar som kommer definiera nästa generation måste göras.

Han tycker att studien visar att trädplantering, om det görs på rätt sätt, fungerar.

– Men det här måste göras tillsammans med annat för att nå Parisavtalets mål, i samspel med en minskning av fossila bränslen, understryker han.

Från 1978 har andelen skog i Kina ökat från 12 till 22 procent. Träden tar upp koldioxid och kan hjälpa Kina nå målet att bli klimatneutralt 2060. Bilden visar byn Anshun Guankou som är en del av Kinas trädplanteringspolitik. Foto: Dave Tacon

Trädplantering för att förbättra miljön har hamnat i fokus de senaste åren. Det är ett enkelt och billigt sätt att visa att något görs. Inflytelserika World economic forum har till exempel lanserat projektet ”trillion tree campaign” (biljoner träd-kampanjen). Till och med en klimatskeptiker som Donald Trump har sagt att han vill vara med på trädplanteringståget.

Det har väckt oro för att trädplantering blir en frisedel för att strunta i övergången till förnybar energi.

– Trädplantering kan inte kompensera för fortsatta utsläpp av fossila bränslen, säger Wim Carton, lektor i hållbarhetsstudier vid Lunds universitet.

Han konstaterar att det kol som tas upp i samband med trädplantering aldrig kan kompensera för de fossila utsläppen. Bland annat blir risken för skogsbränder allt större med den globala uppvärmningen. Då försvinner de positiva effekterna, när träden brinner upp släpps koldioxid ut igen.

Skogsarbetare i distriktet Pingba i provinsen Guizhou samlar avhuggna träd de ska sälja till möbelindustrin. Foto: Dave Tacon

– Det är inget fel med att plantera träd, vi behöver mer skog och är dåliga på att skydda den naturliga skog som finns. Träd binder kol. Det stora problemet är att många lyfter trädplantering som en stor lösning och likställer det med att minska fossila bränslen. Det har målats ut som en för stor pusselbit i kampen för klimatet, säger han.

I Ghuizhou är kryptomeria, ett barrträd som tillhör cypressfamiljen, en av de vanligaste arterna som har planteras. Men det sätts också frukt- och nötträd. Även jordbrukare som inte ingår i trädplanteringsprojektet har växlat om till träd.

– Det är mindre arbete att odla träd och ger mer inkomster, säger Man Minkui som håller på att avverka en del av sina träd som ska säljas till en möbelfabrik.

Tidigare odlade han majs och ris på sin mark. Men det gav sämre ekonomisk ersättning, berättar han.

Zhang Guojun tycker luften blivit bättre – men behovet av pengar är minst lika tryckande. Foto: Dave Tacon

Just pengar snarare än klimatet verkar vara det som lockar lokalbefolkningen att delta i trädplanteringsprojektet. Zhang säger visserligen att han tycker luften har blivit bättre. Men mest pratar han om pengar. Provinsen är fattig och höjd levnadsstandard står högt på agendan. Forskning har också visat att om trädplantering ska vara lyckat måste bönderna få kompensation. Annars riskerar träden att skövlas för tidigt och den positiva effekten uteblir. Att göra bönderna delaktiga i planteringen har också visat sig viktigt. Dessutom har det betydelse vilken typ av träd som planteras och att de lever tills de är fullvuxna.

Zhang tycker kompensationen för träden är bra och uppskattar att som en del av projektet har också vägar byggts och andra moderniseringar införts.

– Förut fanns ingen bra väg hit. Det var brist på el och vi hade inte rinnande vatten. Nu finns det.

Bilden visar byn Anshun Guankou som är en del av Kinas trädplanteringspolitik. Foto: Dave Tacon

Zhang är partimedlem och vad andra bönder tycker är en utmaning att ta reda på. I den avlägsna byn Anshun Guankou, som ingår i trädplanteringsprojektet, blir jag avbruten under ett samtal med en bonde. Han hinner berätta att han från och med i år inte får någon kompensation för de träd som planteras på den lott där han tidigare odlade livsmedel. Men kort in på vårt samtal bryter byns vice partisekreterare in och säger till mannen att han inte ska prata med utlänningar och folk från Peking. Snart är poliser och lokaldistriktets ordförande på plats. Våra pass kontrolleras ett otal gånger och att prata med någon i byn blir omöjligt.

I Zhangs by Pingtou bor 400 familjer. Än så länge har en del kvar sin mark för att odla majs och tobak. Men mer ska bli skog. Kinas trädplantering går i ett rasande tempo.

– Det här är det största skogsplanteringsexperimentet på vår planet, säger Paul Palmer.

I de fem provinser som han och hans forskarkollegor har undersökt – Heilongjiang och Jilin i den nordöstra delen av landet samt Yunnan, Guizhou och Guanxi i sydvästra – har skogsbeklädd mark ökat med mellan 40.000 och 440.000 hektar per år de senaste 10–15 åren. Det senare motsvarar Iraks yta.

Bild från provinsen Qingzhen. Kina släpper ut mer koldioxid än något annat land i världen och står för 28 procent av de globala utsläppen. Foto: Dave Tacon

Längs vägen till byn syns även tecken på andra förändringar som måste till för att Kinas klimatmål ska nås. Det byggs vindkraftverk. Kina kommer tvingas till en massiv omställning från kolkraft till förnybar energi som vindkraft, solkraft och vattenkraft framöver om målet om klimatneutralitet ska nås. Utbyggd kärnkraft blir förmodligen också aktuellt.

Men exakt hur Kinas mål ska nås är oklart, detaljerade planer har ännu inte presenterats.

Att mycket återstår blir tydligt när vi passerar en träkolsfabrik. Träden används också för att göra sågspån och möbler, berättar Zhang.

Han blickar ut över bergen medan en kvinna på fältet bredvid samlar in majsblad som hon ska mata tjuren med.

– Det kommer bli ännu finare i bergen, mer träd, det blir väldigt fint, säger han.

Provinsen Guizhou är en av de fattigaste i Kina. De senaste åren har en stor del av jorden förvandlats från odlingsmark till skog. Det är en del av Kinas trädplanteringspolitik men också ett sätt att försöka minska fattigdomen. Foto: Dave Tacon

Zhang ser fram emot att flytta tillbaka till byn när barnbarnen klarar sig själva. Han har planer på att plantera örtmedicin under valnötsträden. Tidigare fungerade han som byns informella läkare i traditionell kinesisk läkekonst. Han säger sig kunna få ner hög feber på fem minuter.

– Det är bättre luft i byn och man kan ha kycklingar, gris och en tupp, säger han.