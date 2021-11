Omikron får Japan att stänga gränsen för utlänningar

Besöksnäringen i Japan lär lägga pannan i djupa väck efter att den nya varianten av coronaviruset omikron gjort sitt intåg. Efter ett sommar-OS utan utländsk publik och en lång period av reserestriktioner kunde till sist en ljusning skönjas. Sedan 8 november tilläts utländska studenter och praktikanter in i landet för första gången på ett år, förutsatt att de sitter i karantän i 14 dagar. Och snart skulle det bli ännu friare. För en vecka sedan meddelade regeringen att turister, om än under strikta former och i begränsad skala, återigen skulle släppas in i landet.

Men omikron gjorde glädjen kortvarig. På måndagen meddelade Japans regering att gränsen är stängd för utlänningar.

– Vi tar omikron på stort allvar. Det verkar sprida sig runt världen, därför stärker vi våra gränskontroller ytterligare, sade premiärminister Fumio Kishida och signalerade att ännu fler åtgärder kan vara på gång.

Förbudet är omfattande. Det gäller, förutom turister, utländska studenter, praktikanter, arbetskraft som ska flytta till Japan och affärsresenärer. Det är hårdare än tidigare under pandemin när affärsresenärer har kunnat åka till Japan och röra sig fritt efter tre dagar i karantän.

De nya reglerna gäller däremot inte japanska medborgare och utländska medborgare med uppehållstillstånd. Men de som återvänder från Sydafrika och dess grannländer måste sitta tio dagar i hotell kontrollerade av staten.

Någon liknande reaktion på den nya virusvarianten märks inte i Kina. Anledningen är att Kina i praktiken redan är stängt. Endast ett fåtal utlänningar, som har uppehållstillstånd, släpps in i landet. Väl på plats måste både utlänningar och kinesiska medborgare undergå minst två veckor i strikt karantän. På det följer ofta ytterligare en vecka i hemmet med hårda kontroller.

I kinesisk statsmedia tas omikron som intäkt för att Kinas elimineringsstrategi, som man är ensam om i världen att stå fast vid, är den enda rätta. ”Kinas dynamiska nollstrategi har kritiserats i väst på många sätt. Men om omikron leder till en ny attackvåg är Kina bäst lämpat att blockera dess invasion”, skriver statliga propagandaorganet Global Times.

Samtidigt gör Kinas tuffa strategi landet sårbart. Få har smittats av covid, immuniteten är obefintlig och effektiviteten i de kinesiska vaccinen omdebatterad. Matematiker vid Pekings universitet kom i en studie som nyss publicerades fram till att om Kina överger sin strategi kan landet stå inför över 630 000 nya smittade per dag. Det skulle vara en smärre katastrof för sjukvårdssystemet. Matematikerna drar slutsatsen att Kina inte kan överge sin strategi förrän det finns effektivare vaccin och bättre behandling av covid.

