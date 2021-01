Opinionsmätning: Européernas förtroende för USA har sjunkit

USA-valet 2020

Joe Biden har en uppförsbacke i stora delar av Europa när han börjar sitt presidentskap. Visserligen gläds många åt att han vann valet. Men av drygt 15.000 tillfrågade i en opinionsmätning i elva europeiska länder anser en majoritet att USA:s politiska system är trasigt. Bara i Polen och Ungern anser en majoritet av de tillfrågade att USA:s politiska system fungerar.

Ett genomgående tema i mätningen är att européernas förtroende för USA har urholkats. Många litar inte på att USA hjälper Europa vid en militär kris och vill heller inte liera sig med amerikanerna i en konflikt med Kina eller Ryssland. En majoritet tror att inom tio år går Kina om USA som supermakt.

När det gäller påståendet ”efter att ha röstat på Trump 2016 går det inte att lita på amerikanerna” håller en tredjedel med. Här sticker tyskarna ut. Hela 53 procent delar den uppfattningen. I Sverige är det 36 procent som gör det medan 27 procent inte håller med påståendet.

Statsvetaren Ivan Krastev, ordförande i Center for Liberal Strategies i Sofia i Bulgarien, är medförfattare till rapporten The crisis of American power: How Europeans see Biden’s America, som baseras på opinionsmätningen.

– Allmänhetens åsikter formar inte regeringars politik, men regeringar är väldigt försiktiga med att gå emot starka uppfattningar som rör säkerhets- och utrikespolitik. Det gäller särskilt när tiderna är osäkra, som de är nu, säger han.

Bulgariska statsvetaren Ivan Krastev tror inte att Europas invånare vill vara med i det globala maktspelet. Snarare vill européerna lämnas ifred. Foto: Mark Earthy

Han tolkar främst mätningen som en kris för USA:s maktposition, snarare än en kris för amerikansk demokrati.

– Tvivlet handlar inte om nya administrationens intentioner, utan om dess möjlighet och kapacitet att kunna gå tillbaka till vad USA var tidigare, säger Ivan Krastev.

Han anser att när europeiska regeringar ser USA som svagare kommer det att påverka beslutsfattandet på kontinenten. Därför är det viktigt för Bidenadministrationen att snabbt nå politiska segrar för att övertyga européerna att det går att samarbeta inom vissa områden.

– Lyssnar man på europeiska politiker framgår det att de vill att Europa har en mycket mer aktiv roll i världen, men som jag ser opinionsmätningen är önskan från allmänheten snarare att Europa lämnas åt sig självt. Vi vill inte vara en del av det globala maktspelet, vi vill vara för oss själva, vi har för mycket egen historia, säger Krastev.

I opinionsmätningen ställs frågan om hur det egna landet ska agera vid en konflikt mellan USA och Kina. I samtliga elva länder vill en majoritet att man ska hålla sig neutral. I en konflikt mellan USA och Ryssland är det mer jämnt. Vid en sådan konflikt är danskarna mest USA-vänliga. 40 procent vill stötta USA medan 47 procent vill hålla sig neutrala. I Polen vill 36 procent stötta USA medan 45 procent vill hålla sig neutrala.

På frågan vilket land som är viktigast att ha en god relation med väljer ändå de tillfrågade i Sverige, Italien, Polen och Storbritannien USA. Tyskarna väljer Frankrike, medan övriga sex länder väljer Tyskland.

Fakta. Över 15.000 tillfrågades I slutet av november och början av december frågade opinionsinstituten Datapraxis och Yougov i en onlineundersökning 15.197 personer i elva europeiska länder: Danmark, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ungern. I Sverige tillfrågades 1.010 personer 24–27 november. Undersökningen är beställd av European Council on Foreign Relations (ECFR), som startades 2007 och är en paneuropeisk tankesmedja. Målsättningen är att bedriva forskning och uppmuntra en informerad debatt i Europa kring utvecklingen av en tydlig och effektiv europeisk, värdebaserad utrikespolitik. I styrelsen sitter bland annat tidigare statsministern Carl Bildt (M), Danmarks tidigare statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) samt Finlands tidigare statsminister Alexander Stubb (M). Visa mer

Läs mer: Så går installationen av president Biden till

Läs mer: Biden rivstartar för att riva upp Trumps politik