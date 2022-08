Orbán satsar hundratals miljoner på fyrverkeri mitt i Ungerns värsta kris

Premiärminister Viktor Orbán har byggt sitt styre av Ungern – nu inne på tolfte året i följd – på ultranationalistisk retorik, ständiga utfall mot ”Bryssel” och vänskap med diktatorer som Vladimir Putin och Xi Jinping.

Men han har också varit frikostig med statliga medel. Med hjälp av subventioner för el- och gasräkningar, till och med bidrag för mammor som föder flera barn, har han säkrat stora väljargruppers stöd.

Nu sinar det i statens kassa. Precis som resten av Europa går Ungern in i en svår ekonomisk kris, med hög inflation och stigande energipriser. Valutan, forint, har sjunkit som en sten och det stora coronastödet från EU har skjutits upp på grund av konflikten mellan Orbán och unionen.

Därför har bidragen till el och gas fått sänkas rejält. Och förmånliga skatteregler som har gynnat landets 450 000 småföretagare har slopats.

Parlamentsbyggnaden vid Donaufloden i centrala Budapest. Foto: Alexander Mahmoud

Besluten har fått tusentals att tåga genom Budapests gator i protest, under stridsropet ”vi har fått nog”. Det rör sig inte huvudsakligen om Orbáns vanliga liberala kritiker, utan om folk som i normala tider stöder honom.

I detta läge har regeringen valt att satsa på ett storslaget firande av S:t Stefans dag, Ungerns nationaldag den 20 augusti. Firandet varar i fyra dagar och kulminerar med ett fyrverkeri avfyrat från pråmar på Donau, som sägs vara Europas största hittills.

Det handlar om cirka 40 000 pjäser som avfyras under 30 minuter. Delvis med modern drönarteknik kommer himlen att lysas upp av medeltida furstar galopperande på hästar – allt till minne av Ungerns förste kung S:t Stefan (eller István) som grundade den första ungerska staten år 1001.

Samtidigt subventionerar staten drycker åt åskådarna. En öl säljs för motsvarande nio kronor och en halvflaska av nationalspriten pálinka går för runt 15 kronor.

Kostnaderna för kalaset vill regeringen inte gå ut med, men ungerska medier uppskattar dem till svindlande 260 miljoner kronor – varav 33 miljoner bara för fyrverkeriet.

Nationaldagen firas varje år i Ungern, det har inte många invändningar mot. Men alla är inte glada åt att festligheterna slår nytt rekord just i år.

En namninsamling för att stoppa festen har startats på nätet, med hittills 189 000 underskrifter. Och i många andra ungerska städer har lokala ledare ställt in nationaldagsfirandet.

Från pråmar i Donau ska ”Europas största fyrverkeri” avfyras på Ungerns nationaldag den 20 augusti. Firandet kostar cirka 260 miljoner kronor. Foto: Alexander Mahmoud

Zsolt Fekete, borgmästare i staden Salgotarjan, skriver på Facebook att han ställer in de planerade fyrverkerierna för att i stället satsa pengarna på rådgivning till småföretagare som drabbas av de nya, högre skatterna. Minst nio andra städer har följt hans exempel.

Oppositionen mot Orbán tar förstås tillfället i akt och kritiserar slöseriet. De lovar nu i stället bidrag av den typ Orbán har tvingats slopa. Socialistpartiet har föreslagit att vouchrar på motsvarande 500 kronor i månaden ska delas ut till fattiga familjer.

Men regeringen backar inte. Orbáns talesperson Zoltán Kovács poängterar att antalet hotellnätter i Budapest kommer att fördubblas under firandet, vilket drar in stora summor. Dessutom är det för sent att ställa in festen:

– I det här läget vore det dyrare att ställa in fyrverkerierna än att fyra av dem som planerat, säger han.

Läs mer:

Politiska äktenskapet mellan Polen och Ungern på väg att spricka