Orkanen Ida väntas bli en av de starkaste på 170 år

Orkanen Ida rörde sig på lördagen med en hastighet av 26 kilometer i timmen och med vindhastigheter på 130 kilometer i timmen in över Mexikanska golfen efter att ha passerat västra Kuba där 600 000 hushåll blev utan ström sedan delar av elsystemet slagits ut av fallande träd.

På lördagen beräknades Ida nå land vid New Orleans samma datum som orkanen Katrina för 16 år sedan. Katrina orsakade skador för hundratals miljarder kronor och krävde drygt 1 800 människors liv.

På fredagen varnade USA:s vädermyndighet för att den som inte har förberett sig på Idas ankomst kommer att få ”sitt liv förändrat”. USA:s nationella orkancentrum har beräknat att Ida kommer att närma sig som en kategori 4-orkan vilket betyder vindar på upp till 225 kilometer i timmen eller 62 meter per sekund.

Tusentals människor har redan börjat lämna området kring New Orleans där stadens borgmästare LaToya Cantrell beordrat evakuering av ett område som ligger utanför stadens skyddsbarriärer. Men tusentals lämnar också frivilligt.

Cantrell konstaterade att det skulle vara omöjligt att evakuera hela staden, skriver nyhetsbyrån AP.

– Vi har helt enkelt inte tid att göra det, sa Cantrell.

Louisianas guvernör John Bel Edwards varnade på lördagen hela delstaten för den annalkande orkanen, även de som bor längre in i landet, för mycket hårda vindar:

– Vi räknar med att Ida når land med vindar på 62 meter per sekund och sedan fortsätter in över land med vindstyrkor på omkring 50 meter per sekund.

– Ida ser ut at bli en av de starkaste orkaner sedan 1850-talet. När ni lägger er i natt så måste ni vara beredda för redan i morgon bitti kommer det att blåsa mycket hårt, sa Edwards.

