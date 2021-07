Oro för femte virusvåg i Iran

I början av maj rapporterades de första iranska fallen av coronavirusets mer smittsamma deltavariant. Sedan dess har förekomsten ökat och fall har upptäckts i ett antal städer runt om i landet.

Utvecklingen gör att president Hassan Rouhani nu varnar för en ny våg av smittspridning – landets femte.

För att begränsa spridningen har fler än 90 städer, däribland Teheran, placerats i den högsta risknivån av myndigheterna. I de så kallade röda zonerna måste alla ”icke nödvändiga” affärer hålla stängt. Det gäller även biografer, restauranger och gym. Samtidigt måste majoriteten av personalen på arbetsplatserna arbeta hemifrån.

– Vi måste följa alla reglerna vi utfärdat för de röda zonerna och andra virusdrabbade områden. Om riktlinjerna ifrågasätts eller inte följs kommer vi att få problem, säger Hassan Rouhan, enligt The Guardian.

Enligt presidenten har viruset kommit in i landet söderifrån. På lördagen uppmanade regeringens särskilda antivirusgrupp till striktare kontroller av gränserna, särskilt österut, där Iran gränsar till Turkmenistan, Afghanistan och Pakistan.

Tidigare i veckan stoppade den sydöstra provinsen Sistan-Baluchistan resande till Pakistan tills vidare, enligt AP.

Under pandemin har 3 241 000 iranier smittats av viruset. 84 627 av dem har avlidit. Landets vaccinationskampanjs går långsamt och knappt fem procent av befolkningen har fått en första dos, enligt Our World In Data.

Iran har hittills haft svårt att importera vaccindoser. Orsaken är att sanktioner från USA försvårar transaktioner till utländska företag, menar landet.

Samtidigt sker inhemsk produktion av tre olika vaccin: iranska Coviran, kubanska Soberana och ryska Sputnik V. Regeringen har lovat att att massvaccineringen av befolkningen kommer i gång i september.