Oro i Ukraina för fler ryska attacker inför ”segerdagen”

Den så kallade segerdagen är en symboliskt viktig dag för Ryssland och president Vladimir Putin. I Moskva hålls en militärparad, om än betydligt mindre än i fjol eftersom de flesta ryska stridsvagnarna är i Ukraina.

Det spekuleras från flera håll om att Putin kommer att förklara öppet krig mot Ukraina på segerdagen för att få tillgång till mer resurser. Hittills har Ryssland kallat kriget för ”en specialoperation”.

Hos ukrainarna finns det samtidigt en oro för intensifierade attacker de kommande dagarna och Kievs borgmästare Vitalij Klytjko uppmanar alla invånare att stanna inomhus. Bevakningen av huvudstaden kommer att stärkas.

– Jag uppmanar er att inte ignorera flyglarm utan omedelbart ta skydd. De följande dagarna är det stor risk för attacker i alla regioner i Ukraina, säger Klytjko enligt CNN.

En rysk flagga sätts upp på en stolpe i Mariupol inför segerdagen. Foto: AP

Ryssland har troligen som mål att kunna hävda full kontroll över hamnstaden Mariupol inom kort, enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War, ISW. Ukraina hävdar att gatorna i staden städas för att det även där ska bli en parad den 9 maj.

– Dessa symboliska datum är för den ryska angriparen som rött är för en tjur. Medan hela den civiliserade världen minns offren för fruktansvärda krig i dessa dagar, vill Ryssland ha parader och förbereder sig för att dansa över ben i Mariupol, säger Yevhen Yenin, biträdande inrikesminister i Ukraina, enligt AP.

Ryssland sade redan den 21 april att de hade kontroll över Mariupol, men de ukrainska soldaterna i stålverket Azovstal har inte gett upp. Evakueringen av de civila som befinner sig i anläggningen pågår.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj säger att regeringen via förhandlingar arbetar för få ut de kvarvarande ukrainska soldaterna, skriver Reuters.

– Inflytelserika medlare är involverade, sade han natten till lördagen, utan att gå in på fler detaljer.

