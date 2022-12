Oro i västvärlden när Iran lär Ryssland runda sanktioner

Fakta. Irans relation till Ryssland

Ryssland är det land som Iran förlorat flest territorier till under modern tid, under 1800-talet. Iran ockuperades också av Ryssland, i olika former, under och efter andra världskriget.

De enas dock i sin inställning mot USA och relationen blev alltmer kärvänlig när länderna ställde sig på samma sida som Bashar al-Assad i Syrienkriget.

Dagens rysk-iranska relationer har stärkts av västvärldens omfattande sanktioner mot Iran och att Ryssland, vilket har medfört att länderna har vänt sig till varandra för utbyten och stöd.