Oroande rekord när antalet smittade ökar över hela USA

Fredagens siffror är de högsta hittills under pandemin och de ska jämföras med 77.362 som var det tidigare rekordet som sattes den 16 juli. Lördagens siffror är ännu långt ifrån klara men på förmiddagen amerikansk tid, då 13 timmar återstod av dygnet, hade drygt 11.000 nya fall registrerats.

Antalet som vårdas på sjukhus, 41.485, är också högt men långt ifrån de siffror som redovisades under våren och sommaren då pandemin slog till som värst i USA. För drygt 16.000 av de sjuka beskrivs tillståndet som ”allvarligt” och i 38 delstater ökade trycket på sjukvården under den gångna veckan.

Hittills har dödsfallen skjutit i höjden först någon eller några veckor efter det att antalet smittade också gjort det. Men redan nu ligger de på över 1.000 avlidna per dygn och fyra delstater, Wisconsin, Kentucky, South Dakota och Oklahoma, har fått se dödstalen öka under den senaste veckan jämfört med veckan före, skriver New York Times.

Enligt Washington Post skiljer sig smittspridningen tydligt från den som drabbade USA i början av pandemin. Då drabbade den framför allt fyra delstater – Arizona, Kalifornien, Florida och Texas. I dag är den spridd över hela landet och det finns redan sjukhus som nu rapporterar brist på viktiga läkemedel för att rädda covid-19-patienter.

Den större spridningen är ett problem som kan påverka vården negativt säger Eleanor J Murray, epidemiolog vid Bostonuniversitetet till tidningen:

– Att vi kunde flytta sjukvårdspersonal mellan olika sjukhus var nyckeln till att vi klarade av de tidigare vågorna, säger hon.

Om smittan skulle fortsätta öka jämnt över USA är risken att personal inte längre kan flyttas utan behövs på de sjukhus de redan arbetar på.

Just nu planerar sjukhus i norra Idaho att flyga patienter till Seattle eller Portland, skriver nyhetsbyrån AP. Utah, där smittskyddsmyndigheterna i maj rapporterade måttliga 150 fall per dag och skolorna stängdes, ser nu en ökning med 1.380 procent när det gäller antalet smittade och 2.608 procent för inlagda på sjukhus, skriver den lokala nyhetskanalen KUTV.

På fredagen vårdades 313 personer med covid-19 på sjukhus i Utah.

I Texas ökar smittan åter efter att delstaten lyckats platta ut kurvan under september, skriver Houston Chronicle. Bara under torsdagen registrerades ytterligare 5.917 nya fall av smittade och 4.931 nya patienter som fått läggas in på sjukhus.

Värst drabbad av alla delstater är North Dakota sett till bekräftade fall per capita och Illinois har nu ett snitt på 4.100 nya fall per dag, vilket är en ökning med 85 procent från det tidigare snittet. På fredagen rapporterade delstatens smittskyddsmyndighet 886 nya fall och nio dödsfall. Ett exempel är staden Fargo där borgmästaren nu inför ett krav på munskydd från och med måndag. Detta för att slippa en andra stängning av samhället, skriver lokala KVRR.

North Carolina rapporterade rekordsiffror ännu en dag, skriver News Observer, med 2.716 nya fall. Siffror som fick delstatens guvernör Roy Cooper att förlänga restriktionerna, som skulle ha avslutats i fredags, till och med den 13 november.