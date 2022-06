Osäkra resultat för länder som vaccinerar mot apkoppor

Med hjälp av så kallade ringvaccineringar hoppas Storbritannien, USA och Kanada att bromsa spridningen av apkoppsviruset. Strategin – som går ut på att leta upp och vaccinera alla som varit i kontakt med de drabbade – kräver dock en mycket stor arbetsinsats.

– Ringvaccineringar kan vara ett kraftfullt verktyg, men för att bli effektiva måste de genomföras tidigt (i smittspridningen) när antalet fall fortfarande är hanterbara, säger Natalie Dean, biostatistiker vid Emory University i Atlanta, USA, till tidskriften Nature.

Dessutom måste eventuella uppspårade kontakter vilja ta vaccinet. Eftersom det inte finns något vaccin mot apkoppor, använder sig länderna av ett vaccin mot den numera utrotade sjukdomen smittkoppor i stället, ett vaccin som i sällsynta fall kan resultera i allvarliga biverkningar. Därutöver vet ingen hur stor skyddseffekten blir. Både den amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och Världshälsoorganisationen WHO, tror dock att den ligger runt 85 procent. Detta efter att ha analyserat en observationsstudie från 1988 i dåvarande Zaire (numera Demokratiska republiken Kongo).

Det virus som orsakar apkoppor tillhör samma familj som smittkoppsviruset. Sjukdomarna påminner om varandra och nu finns en förhoppning om att smittkoppsvaccinet även ska fungera mot den nuvarande smittspridningen av apkoppor. Foto: CDC

Att ett vaccin mot smittkoppor används för att bekämpa apkoppor är inte så konstigt som det kanske låter, eftersom de båda sjukdomarna påminner om varandra. Det virus som orsakar dem tillhör samma familj, samtidigt som symtomen är snarlika. Förutom hög feber, huvud- och muskelvärk samt svullna lymfkörtlar, drabbas den sjuke också av hudutslag som efter några dagar utvecklas till de koppor som är karakteristiska för sjukdomarna.

Det var den 6 maj som det första fallet av apkoppor utanför Afrika upptäcktes i det nuvarande utbrottet. Ett utbrott som i skrivande stund omfattar 1 226 personer i ett 30-tal länder, inklusive Sverige där fem fall har upptäckts.

Apkoppor är en så kallad zoonos som i ovanliga fall kan spridas från apor till människor i västra och centrala Afrika där sjukdomen är endemisk. Det som utmärker det nuvarande utbrottet är dock att det inte finns någon tydlig resekoppling till Afrika. Dessutom har smittspridningen framför allt skett i sexuella nätverk, företrädesvis bland män som har sex med män.

För att komplicera saken ytterligare har CDC redovisat analyser av virusets arvsmassa som visar att det nuvarande utbrottet egentligen är två. Detta eftersom det är två distinkt olika virusstammar som ligger bakom den nuvarande smittspridningen. Enligt Andrea McCollum, epidemiolog vid CDC, kan det innebära att viruset har cirkulerat betydligt längre utanför Afrika än vad man hittills trott. Oavsett, säger hon, lär det ytterligare försvåra arbetet med att ta reda på hur den nuvarande smittspridningen uppstått.

Hittills har inga dödsfall inträffat bland de fall som registrerats utanför Afrika, samtidigt som 4,7 procent av dem som hittills i år fått apkoppor i Väst- och Centralafrika har dött. Det har fått Ifedayo Adetifa, chef för smittskyddsmyndigheten i Nigeria, att reagera. För trots att apkoppor funnits i Afrika i decennier och trots att sjukdomen skördar liv där, är det i de rika västländerna som vaccineringarna mot sjukdomen nu sker.

Fakta. Överförs från djur till människa Apkoppor är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras från djur till människa. Symtomen är vanligtvis feber, svullna lymfkörtlar, muskelvärk, huvudvärk och utslag, sår och blåsor. Vanligtvis tillfrisknar den som insjuknat efter ett par veckor. Den beräknade dödligheten för apkoppor är mellan tre och sex procent. Sammanlagt har 1 226 rapporterats i ett 30-tal olika länder, inklusive Sverige där fem fall har konstaterats. Smittan har företrädesvid spridits genom sexuella kontakter, främst bland män som har sex med män. Visa mer

