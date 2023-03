Oscar Pistorius kan bli villkorligt frigiven på fredag

Oscar Pistorius, 36, är en av tidernas mest framgångsrika paralympier och skrev historia när han i London-OS 2012 blev den första dubbelt amputerade person att tävla i ett reguljärt OS där han tog sig till semifinal. ”Blade Runner”, som han kallades, hade tunga sponsorkontrakt och sprang på sina uppmärksammade metallskenor efter att han av medicinska skäl fått båda benen amputerade vid 11 månaders ålder.

Allt ändrades under natten efter alla hjärtans dag i februari 2013, då han sköt ihjäl sin flickvän Reeva Steenkamp, 29, i hemmet i Sydafrikas huvudstad Pretoria. Vad som följde var en av historiens mest uppmärksammade rättegångar. Frågan var aldrig om han dödade Steenkamp, utan om han visste att det var hon som befann sig på toaletten i hemmet när han avlossade skotten den där natten.

Oscar Pistorius under en av de många förhandlingarna i rätten i Pretoria. Foto: Erik Esbjörnsson

Pistorius hävdade att han trodde att det var en inbrottstjuv som befann sig i bostaden, och sade under förhandlingarna att hans handikapp gjort honom sårbar och orolig för sin säkerhet. Åklagaren Gerrie Nel gjorde gällande att Pistorius mycket väl visste vem det var han sköt mot. Och under rättegången framkom att Pistorius vid flera tidigare tillfällen uppvisat aggressivt beteende och avlossat sin pistol både genom takluckan på sin bil och under ett restaurangbesök.

Pistorius dömdes 2014 till fem års fängelse för ”culpable homicide”, som i sydafrikansk lagstiftning ligger mellan dråp och grovt vållande till annans död. Men efter överklaganden skärptes rubriceringen till mord, och straffet justerades upp till 13 års fängelse utöver tiden han redan tillbringat i häkte.

Oscar Pistorius under rättegången för snart tio år sedan. Foto: Erik Esbjörnsson

På fredag kan han komma att lämna fängelset, i linje med sydafrikansk praxis som medger villkorligt frigivande efter att halva straffet avtjänats. En panel i Pretoria ska ta ställning till om han kan anses vara rehabiliterad och om han fortfarande utgör ett hot mot samhället.

I fjol träffade Pistorius Reeva Steenkamps föräldrar som ett led i försoningsprocessen. Han försökte redan då bli villkorligt frigiven men det rådde förvirring om hur länge han faktiskt suttit inlåst sedan fallets början.

Steenkamps mamma June kommer att närvara vid panelens sammanträde på fredagen för att visa hur familjen påverkats av dådet. Hur familjen ställer sig till ett villkorligt frigivande är inte känt.

– De kommer att ge sina inlagor och sedan får juridiken ha sin gång, säger familjens advokat Tania Koen, enligt Eyewitness News.

Skulle Pistorius få sin ansökan godkänd kan han bli fri redan på fredagen. Men ett beslut kan också dröja ett par dagar och panelen kan överväga en rad restriktioner som följer med ett frigivande.

När Pistorius häktades var han god för minst 50 miljoner kronor, men de många turerna i rätten hade ett par år senare ruinerat honom, enligt hans advokat. Skulle han bli frigiven väntar ett vanligt nio-till-fem-arbete. Det säger hans farbror Arnold Pistorius som driver ett fastighetsbolag som väntas bli arbetsgivaren.

