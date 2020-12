Österrike masstestar inför jul trots kritik

Lärarna i österrikiska Linz står redo utanför den stora mässhallen där de ska testas för covid-19. Det är fredag den 4 december och pedagogerna har följt regeringens uppmaning om att göra ett test, oavsett om de har symtom eller inte.

Tyvärr är de ute i väldigt god tid. På grund av ett fel i bokningssystemet har lärarna kallats till testning en eller två dagar i förtid.

– Som så ofta lovar regeringen mycket, men ingenting fungerar, säger Thomas Stelzer, som tillhör partiet ÖVP och tjänstgör som guvernör i Oberösterreich, till tidningen Die Presse.

I Wien kan befolkningen testa sig på tre olika ställen. Runtom i landet används mässhallar och arenor som testcentraler. Foto: Georg Hochmuth/AFP

Den 1 december påbörjades den masstestning för det nya coronaviruset som Österrikes regering hoppas att flera miljoner invånare ska delta i. Förbundskansler Sebastian Kurz säger att testerna bidrar till att bryta smittkedjor, och kallar strategin för ett nytt kapitel i kampen mot pandemin.

”På detta sätt vill vi göra det möjligt för människor att fira jul med den närmaste familjen”, löd ett uttalande från förbundskanslern den 20 november.

Antagandet om att smittspridningen minskar genom en bred testning bygger på att personer som är symtomfria men smittsamma får chansen att upptäcka att de bär på en infektion. Dessa personer ska sedan sätta sig i karantän, och på så vis undvika att komma i kontakt med personer som de annars hade kunnat smitta.

I Österrike är det frivilligt att testa sig, men hela befolkningen uppmanas att delta. Den som vill testa sig ska anmäla sig via internet, via det kritiserade system som under början av december gav lärarna i Linz en felaktig tid. Kritik har även kommit från personer som inte informerats om att de fått ett negativt testresultat. Utöver detta har datasystemet läckt personuppgifter från 800 av de som testats. De tekniska problemen har fått personal vid flera teststationer att gå över till att använda fysiska formulär.

Wiens ”Stadthalle” har blivit ett tillfälligt testcentrum. Foto: Alex Halada/AFP

Även i Slovakien har masstester genomförts under hösten. Totalt testades två tredjedelar av befolkningen, 3,6 miljoner människor, under insatsen som påbörjades i oktober. I samband med testningen sade statsepidemiolog Anders Tegnell att strategin just nu inte är aktuell i Sverige.

– Då skulle vi få sluta testa en massa personer som verkligen behöver testas. Det skulle bli en konstig omprioritering. Det är bra att kunna testa men man måste ha en tanke med varför man testar. Man måste testa och smittspåra. Det är trots allt en ögonblicksbild. De som var friska i dag kan bli sjuka i morgon, sa Anders Tegnell.

Testning på löpande band i Wien. Foto: Georg Hochmuth/AFP

I våras gav statsepidemiologen liknande svar när krav på masstester kom från politiskt håll.

– Det handlar inte bara om att ha en labbmaskin, utan man måste ha hela kedjan runt testning på plats för att det ska fungera ordentligt, sa Anders Tegnell i mars.

Liknande invändningar har även hörts i Österrike. Epidemiologen Gerald Gartlehner säger till tidningen Die Presse att testerna inte är hundra procent säkra, och att ett negativt resultat inte innebär att människor kan träffas som vanligt.

– Jag misstänker att politikerna bara gör detta för sakens skull. Man vill visa befolkningen att man gör något för att alla ska få en fin jul, säger han.