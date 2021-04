Över 1 miljon britter anser att de lider av postcovid

53-årige tvåbarnspappan Derek Draper trodde att huvudvärken berodde på en enkel bihåleinflammation. Men hans fru Kate Garraway övertalade honom att åka in till akuten.

Inom några timmar hade han sövts ner, med svår andnöd och diagnosen covid-19.

Det var i mars 2020. Först i början av april 2021 fick Derek Draper komma hem igen, men med sjukvårdspersonal närvarande 24 timmar om dygnet.

Han har svåra skador på lungorna, hjärtat, njurarna och levern. Han kan varken tala eller gå. Att han skulle tillfriskna helt betraktar läkarna som högst otroligt.

Paret Draper-Garraway tillsammans i London 2010. Foto: Caroline Eluyemi/TT

Paret Draper–Garraway tillhör en glamourös Londonvärld som få vanliga britter har sett i verkligheten.

Han är politisk konsult och tidigare högt uppsatt rådgivare inom Labourpartiet. Hon är värd på tv-programmet ”Good Morning Britain” och har synts i kändisprogram som den brittiska motsvarigheten till ”Let’s Dance”.

Under året som gått har allmänheten kunnat följa familjens öde nästan i realtid. Miljontals britter vet vad de två barnen heter och hur de ser ut, och är uppdaterade om det senaste läkarna har sagt om Dereks tillstånd.

Kate Garraway har gett regelbundna och öppenhjärtiga intervjuer i olika medier. För ett par veckor sedan sändes hennes dokumentär ”Finding Derek” på ITV, om kampen mot sjukdomen.

Derek Draper har helt enkelt blivit symbolen för det många fruktar ska bli nästa folksjukdom: postcovid.

Kate Garraway i London, mars 2021. Foto: Mark Thomas/TT

Postcovid eller långtidscovid – på engelska oftast kallat long covid – är ingen beteckning som läkarvetenskapen är överens om. I sin engelska form dök den först upp i form av en hashtag på Twitter den 20 maj i fjol. Upphovskvinnan var Elisa Perego, en arkeolog som själv hade drabbats.

Long covid eller postcovid har sedan dess kommit att bli en samlingsterm för en lång rad mycket olika tillstånd som människor drabbas av, eller upplever att de drabbas av, som en följd av att de har haft covid-19. Vanligen syftar man på symtom som uppkommer eller finns kvar när det har gått mellan fyra och tolv veckor efter insjuknandet.

I ena änden finns extrema och mycket sällsynta tillstånd som Derek Drapers. I den andra finns sådant som allmän trötthet eller förlust av luktsinnet. Det kan handla om till synes kroniska tillstånd såväl som tillfälliga.

Enligt rapporter från flera länder tycks kvinnor drabbas hårdare än män, och påfallande ofta handlar det om yngre, i övrigt friska personer. I en del fall har de drabbade aldrig testats för covid.

Alla inom vetenskapen är inte bekväma med en så vag term som långtids- eller postcovid, och vissa menar att några av de tillstånd som buntas ihop under paraplybegreppet i själva verket är något annat. Exempelvis andra sjukdomar som ibland kan ha koppling till de påfrestningar kroppen utsätts för under intensivvård, eller till de prövningar som många – smittade eller inte – har utsatts för under pandemin.

Det finns de i debatten som menar att vissa av symtomen har en psykiatrisk snarare än biomedicinsk orsak.

Europadirektör Hans Henri Kluge, till vänster, gör en coronasäker hälsning med Greklands hälsominister Vassilis Kikilias i april 2021. Foto: Dimitrios Karvountzis/Pacific Press/TT

Men Världshälsoorganisationen WHO tar postcovid på allvar och införde redan i oktober i fjol en diagnoskod för tillståndet. I ett tal i februari påpekade WHO:s Europadirektör Hans Henri Kluge att mycket visserligen är okänt om orsakerna till kvarvarande symtom bland dem som har överlevt covid-19, men att en av tio drabbas.

– Tyvärr möts många av dem av misstro eller bristande förståelse, lade han till.

På många håll, bland annat vid Karolinska institutet i Solna, bedrivs redan forskning om postcovid, ofta i kombination med behandling.

Och frågar man befolkningen om de lider av postcovid så ger påfallande många svaret ja, åtminstone i Storbritannien.

I en rapport från Office for national statistics, motsvarande svenska SCB, som släpptes i början av april, uppskattas att 1,1 miljoner britter anser sig lida av postcovid. Det skulle innebära att en fjärdedel av alla smittade får följdsjukdomar.

Myndigheterna är inte helt oförberedda. Redan i november meddelade det nationella sjukvårdsorganet NHS att det satsar 10 miljoner pund (motsvarande 160 miljoner kronor) på att starta 40 kliniker specialiserade på behandling av postcovid.

Minnesväggen över offren för covid-19 vid Themsen i London. Över 27.000 britter har avlidit med sjukdomen. Foto: Justin Tallis/AFP

Men då, för ett halvår sedan, uppskattade NHS att ”bara” ungefär 60.000 tidigare covidsjuka britter led av sådant ”trötthet, hjärndimma, andnöd och smärta”.

Hur ska man hantera en situation där 18 gånger fler säger att de har kvarvarande symtom?

Rapporten från den nationella statistikbyrån väckte stor uppmärksamhet och fick 65 parlamentsledamöter från åtta olika partier att skriva ett brev till premiärminister Boris Johnson, där de uppmanar regeringen att fokusera på vad de kallar ”pandemins dolda hälsokris”:

”De som lider av långtidscovid ignorerades i stort sett under pandemins första och andra våg. Givet vad vi nu vet om detta tillstånd vore det oförlåtligt att göra samma misstag ännu en gång”, skriver parlamentarikerna.

Labours Andrew Gwynne i maj 2017. Foto: Tolga Akmen/TT

Labours Andrew Gwynne, som själv lider av postcovid, säger till The Guardian att vården av långtidssjuka riskerar att bli ”en tickande bomb”, både för NHS och för den brittiska ekonomin.

Storbritannien var bland de länder som drabbades hårdast av pandemin. Det är också det land i Europa som har varit snabbast med vaccinering.

Nu öppnar butiker och pubar och livet återgår långsamt till någon sorts normalläge. Till sommarens EM-final i fotboll hoppas man på ett fullsatt Wembley.

Samtidigt kan britterna vara mitt uppe i nästa hälsokris.

Fakta. Kvinnor drabbas oftare än män Postcovid eller långtidscovid är termer för följdsjukdomar hos människor som har tillfrisknat från covid-19. På engelska används oftast begreppet long covid. Läkarvetenskapen har ännu inte enats enats kring hur man ska se på följdsjukdomarna. Världshälsoorganisationen WHO har ändå en kod för att diagnosticera postcovid, U09.9, som började gälla i oktober 2020. Enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen hade 1.750 svenska patienter fram till den 23 mars rapporterats till patientregistret med diagnosen postcovid. Något fler var män, 893 mot 857 kvinnor. I praktiken syftar termen på en rad mycket olika symtom och sjukdomar som uppkommer eller finns kvar fyra till tolv veckor efter bekräftad infektion med coronaviruset. Bland de symtom som brukar räknas in är trötthet, huvudvärk, förlust av luktsinne, muskelsvaghet och andningsproblem, ibland också psykiska problem. Vissa patienter har svåra symtom som kan härledas till att de vårdats lång tid i respirator. Men majoriteten av dem som lider av postcovid tycks ha haft ett relativt milt sjukdomsförlopp. Kvinnor verkar drabbas långt oftare än män (dock inte i Sverige). Påfallande många är relativt unga, mellan 30 och 40 år. Även barn och ungdomar har rapporterats ha postcovid. Hur många som drabbas är oklart. Från olika länder rapporteras om olika andelar – från några få procent till upp emot 25 procent, som den brittiska rapporten från Office for national statistics pekar på. Visa mer

