Över 10 miljoner indier vaccinerade på en dag

473 miljoner personer har nu fått minst en dos - mer än halva den vuxna befolkningen. 138 miljoner har fått båda doserna, omkring 15 procent.

Efter en trög start har Indien fått upp tempot när det gäller vaccinationerna. Fredagens rekordnotering på 10 064 032 doser beskrivs som en milstolpe i indiska medier. Enligt regeringen tog det 19 dagar att utföra de senaste 100 miljoner doserna. I våras tog det 85 dagar, nästan tre månader, att nå upp till de första 100 miljoner doserna.

Skillnaderna är dock stora mellan fattiga och rika delstater, mellan stad och landsbygd och mellan kvinnor och män, där betydligt fler män vaccinerats.

Den senaste månaden har i genomsnitt 5,3 miljoner människor vaccinerats varje dag. För att vaccinera hela den vuxna befolkningen före årets slut skulle antalet behöva vara minst det dubbla, enligt experter.

– Det dagliga genomsnittet är långt ifrån vad som behövs. Jag kan inte se att det går att nå vaccinationsmålet i år, säger hälsoekonomen Rijo M John till BBC.

Indien är världens största producent av läkemedel och vaccin, men i våras hade landet svårt att få fram tillräckligt många doser. Regeringen i New Delhi ansågs ha lagt in sina beställningar för sent och från början skulle de olika delstaterna själva förhandla med tillverkarna om mängd och pris. När den andra vågen slog till med full kraft i april stoppade Indien all vaccinexport, vilket ledde till att det FN-stödda covax-programmet som ska förse fattiga länder med vaccin blev utan leveranser.

När situationen var som värst i Indien i början av maj registrerades med än 400.000 nya fall om dagen. På fredagen rapporterades 44.000 nya fall, varav 30.000 i den just nu värst drabbade delstaten Kerala.

Även om smittspridningen har minskat de senaste månaderna finns det farhågor om en tredje våg när allt fler restriktioner släpps. På fredagen kom beskedet att skolorna i huvudstaden New Delhi ska öppnas i omgångar med start den 1 september.

Efter USA är Indien det land i världen som har flest bekräftade covidfall med 32 miljoner. I förhållande till befolkningens storlek blir dock bilden en annan, även om mörkertalet tros vara stort. Indien har 1,3 miljarder invånare, det är mer än 100 miljoner fler än den sammanlagda befolkningen i Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. I Indien har 430.000 personer avlidit i sviterna av covid-19.

Indien använder tre olika vaccin: Astra Zeneca, som licenstillverkas i Indien av Serum Institute of India under namnet Covishield, Covaxin från det indiska företaget Bharat Biotech och ryska Sputnik V.

