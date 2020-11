Över 100 omkomna i ovädrets Guatemala

– 150 bostäder har begravts och 100 människor är döda, säger president Alejandro Giammattei sedan ett räddningsteam anlänt till byn Queja i norra Guatemala där ett jordskred inträffat.

Ytterligare tio människor har omkommit i ett skred i departementet Huehuetenango i nordöst, enligt presidenten.

Många saknas efter skreden.

I orten San Cristóbal Verapaz i centrala Guatemala har skred svept bort omkring 25 hus.

I grannlandet Honduras har Etas kraftiga regn lett till omfattande översvämningar, och omkring 500 personer som tagit sin tillflykt till hustak har undsatts.

– Vi kommer inte lämna området innan vi räddat den sista personen, säger landets president Juan Orlando Hernández i en tv-sändning.

Dödsoffer till följd av ovädret har även rapporterats i Nicaragua, Panama och Costa Rica.

Eta drog in mot Nicaragua som en kategori 4-orkan i tisdags, men försvagades sedan under sin färd in över land.