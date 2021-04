Över 200.000 danskar bokade restaurangbord på en vecka

Klockan är bara tre på eftermiddagen men uteserveringarna i nöjeskvarteren bakom Köpenhamns tågstation, Hovedbanegården, har redan börjat fyllas med folk.

– Jag har suttit i pyjamas framför webbkameran i fyra månader. Druckit vin online och deppat över allt som ställts in. Festerna, resorna, alla människor jag skulle ha träffat. Att få sitta här nu är bara helt fantastiskt.

Det glittrar i ögonen när Freja Malmborg Rønne höjer sitt skummande ölglas i en skål. Hon och de tre studiekamraterna är inne på andra rundan i baren och har mycket att avhandla. Livet, killar, resor, sex.

– Vet ni vad jag längtar efter nu? Att få stå på ett bord och dansa. Eller att komma hem sent på natten, säger Luna Emily Korbo Durup och får medhåll runt bordet.

Väninnorna började plugga socialt arbete vid Köpenhamns universitet i höstas och hann bara precis lära känna varandra innan den hårda nedstängningen. Sedan dess har de knappt träffats, förutom på de digitala föreläsningarna.

Det var den 9 december som restauranger, barer och stora delar av övriga samhället tvingades klappa igen på grund av skenande smittotal i landet, särskilt i storstadsområdena.

Tidigare har politikerna signalerat att en återöppning var att vänta tidigast i maj. Men så förra fredagen kom beskedet att smittspridningen gått ned så mycket att restaurangerna skulle få öppna redan den 21 april.

– På grund av den goda situation vi befinner oss i, i Danmark, så är vi i den privilegierade situationen att det är möjligt att öppna upp lite mer, kommenterade justitieminister Nick Hækkerup (S) beslutet under en presskonferens.

Sedan beskedet kom har trycket på de digitala bokningssystemen varit hårt – 223.000 danskar har på mindre än en vecka bokat bord på restaurang, enligt en sammanställning gjord av Danmarks radio.

Men återöppningen har inte skett utan debatt. Ska man bara sitta på uteservering kan man komma som man är. För inomhusservering blir det betydligt krångligare. Då måste gästerna ha munsskydd så fort de reser sig från bordet, och servering efter klockan 22 är förbjuden. Alla gäster måste ha ett giltigt coronapass – ett digitalt intyg som visar att man är vaccinerad, har testats negativt de senaste 72 timmarna, eller har antikroppar. Dessutom måste bordsbokning ske senast en halvtimme i förväg.

Allt detta gör många restaurangägare oroliga över att gästerna ska utebli och branschorganisationen Horesta har larmat om att vissa krogar väljer att inte öppna alls.

Kasper Schumacher är parkansvarig Tivoli i Köpenhamn. Att restaurangerna får öppna lagom till sommarsäsongen är helt avgörande för nöjesparken, menar han. Foto: Anders Hansson

– Förbokningen är en av reglerna som vi hoppas att politikerna i Folketinget ska ta bort. Våra restauranger är en viktig del av upplevelsen och som gäst måste man kunna besöka dem spontant, säger Kasper Schumacher, ansvarig för nöjesparken Tivoli i centrala Köpenhamn.

Till skillnad från svenska nöjesparker som Liseberg och Gröna Lund har de danska fått hålla öppet under hela pandemin – men när restaurangerna tvingades stänga mitt i julsäsongen valde Tivoli att stänga helt.

– Det har varit ett tufft år och vi har fått lära oss mycket. Som att kontrollera att gästerna håller avstånd och bär munskydd i åkattraktionerna. När vi började med det förra sommaren kändes det konstigt. Men alternativet hade varit att köra med reducerad kapacitet, och nu har vi vant oss, säger Kasper Schumacher.

Tivoli gick back med 185 miljoner kronor förra året och drygt 200 anställda blev uppsagda. Nu blommar körsbärsträden, fontänerna porlar och Kasper Schumacher är försiktigt positiv.

– Att restaurangerna får öppna lagom till säsongsstarten är väldigt glädjande, säger han.

Tivoli i Köpenhamn har haft ett tungt år bakom sig. De lättade restriktionerna innebär att restaurangerna inne på området kan öppna igen. Dock måste gästerna boka minst en halvtimme i förväg. Foto: Anders Hansson

Utanför entrén till den anrika nöjesparken står klungor av festklädda danskar. Stämningen är hög och leendena bakom munskydden stora. Trots rekommendationen om att hålla avstånd kan en del inte låta bli att krama varandra. Det var länge sedan folk kunde ses på det här viset och det är en speciell dag.

Ägaren till restaurang Grøften, en urdansk inrättning som funnits på nöjesparksområdet sedan 1874, har bjudit in sina stamgäster till vårmiddag.

Fram till för bara någon vecka sedan, innan regerings besked om återöppningen, var det oklart om den traditionsenliga sittningen alls skulle bli av. Men nu har krögaren Jacob Elkjær rullat ut röda mattan och dekorerat restaurangen med rödvita vimplar. På menyn står det handskalade räkor på franskbröd.

Jacob Elkjær, ägare till den traditionella restaurangen Grøften inne på Tivoli, har bjudit in sina stamgäster på vårmiddag. –Nu hoppas jag bara att det inte kommer några fler nedstängningar, säger han. Foto: Anders Hansson

– Och så kan det nog bli nån snaps. Det här har varit en hård tid för alla. Att kunna gå på restaurang, det är livskvalitet, säger han.

I vanliga fall brukar Jacob Elkjær bjuda in tusen personer vid ett och samma tillfälle. Nu får gästerna komma vid olika tidpunkter under tre dagar istället för att det inte ska bli för trångt.

Christina Pedersen och Søren Brinkmann visar upp sina coronapass för att kunna komma in till restaurang Grøften på Tivoli. Det är ett digitalt intyg som visar att man är vaccinerad, har testats negativt för covid-19 de senaste 72 timmarna eller att man har antikroppar. Foto: Anders Hansson

Innanför tivolientrén står två värdar i nöjesparkens traditionella uniformer och kontrollerar att alla gäster har ett coronapass i mobilen. Passet är kanske det krav som har väckt störst diskussioner bland landets krögare.

– Det är helt galet att jag ska kontrollera varje gäst som kommer in. Jag tycker att regeringen har klarat sig bra under pandemin men just nu råder det ingen logik, säger Daisy Tolstrup.

Daisy Tolstrup är kritisk till att hon behöver kontrollera att gästerna har coronapass, och att de måste boka plats i förväg. Foto: Anders Hansson

Hon står bakom disken på Man hygger sig hos Tove, en inrökt ölbar i kvarteret bakom tågstationen. Efter fyra månaders hemmasittande blev återöppningen en besvikelse.

– Det kom inte alls så mycket folk som jag hade hoppats på. Jag tror att många tycker att det är för krångligt. De ska boka plats i förväg, de ska ha coronapass. Jag har fått statligt stöd under tiden vi har hållit stängt. Fortsätter det så här borde jag ha haft stängt ett tag till, även om det är underbart att träffa mina stamgäster igen, säger hon.

Warpigs, öltillverkaren Mikkellers kött- och ölbar i Kødbyen, har precis som många andra restauranger drabbats hårt under coronapandemin. För att locka fler gäster erbjuds spontanbesökare utan coronapass nu ett självtest för 149 danska kronor. I priset ingår en öl på uteserveringen i väntan på provsvar.

– Första dagen testade sig ett trettiotal personer. Det är ingen jätteanstormning, men det är ett sätt för gästerna att kunna komma hit spontant och slippa köerna till de offentliga teststationerna, säger barchefen Shane Gardiner.

Casper Vulpius är dagens fjärde gäst som kliver in i det lilla testbåset som byggts upp inne i bryggeriet. Han har varit på gymmet och ska nu avlägga årets första krogbesök.

– Jag hörde på radion att man kunde testa sig här. Det lät ju smidigt, säger han och tar emot testkitet.

Casper Vulpius besöker ölbaren Warpigs egen teststation. Ett snabbtest kostar 149 kronor – då ingår en öl i väntan på provsvar. Foto: Anders Hansson

En minut senare är han ute i solen igen. På väg mot baren och gratisölen. Inom en kvart kommer det att plinga till i hans mobil om att provsvaret blev negativt.

Jonas Nilsen, grundare av vårdbolaget Practio som ansvarar för teststationen, hoppas att pilotprojektet på ölbaren ska bli avgörande för det danska samhällets återöppnade.

– Drömmen är att vi ska bli de som gör att festivalerna kan öppna i sommar genom att göra det enklare för folk att testa sig. Redan nu är det flera andra restauranger och barer som hört av sig och vill inleda samarbete om egna teststationer, säger han.

Jonas Nilsen, läkare och grundare av vårdbolaget Practio, drömmer om att kunna bidra till ett snabbare återöppnande av samhället genom teststationer på restauranger, barer och andra inrättningar. Foto: Anders Hansson

Ett kvarter bort ligger en av Köpenhamns offentliga snabbteststationer. Där är det gratis att testa sig och kön ringlar flera hundra meter mellan husen.

Bland de köande som DN pratar med testar många sig regelbundet här för att kunna komma in på sina arbetsplatser. Men sedan lättnaderna trädde i kraft på onsdagen har en ny kategori dykt upp i ledet: de uppklädda, de som vill gå ut och fira att Danmark har påbörjat resan tillbaka mot ett öppnare samhälle.

Evangelo Jomos och Mette Isselin köar till ett av Köpenhamns offentliga testcenter. Foto: Anders Hansson

– Vi ska ut och äta som galningar, säger Evangelo Jomos som köar tillsammans med flickvännen Mette Isselin.

Hur känns det att gå ut på restaurang för första gången på flera månader?

– Underbart! Men det är inte första gången. Vi var ute i går kväll också, säger de och skrattar.

Fakta. Mer idrott och större folksamlingar Sedan onsdagen den 21 april får danska restauranger och caféer ta emot gäster igen. Krav på munskydd gäller varje gång man reser sig från bordet och all servering måste upphöra klockan 22. Besökare tillåts på bibliotek, museer och köpcenter. Upp till 500 personer tillåts i publiken på de större idrottsarenorna, bland annat fotbollens superliga. Barn och unga under 18 år får börja träna idrott inomhus igen. 10 personer får samlas inomhus, 50 inomhus. 6 maj öppnar gymmen 25 får samlas inomhus och 75 utomhus. Visa mer

https://www.dn.se/varlden/mette-frederiksen-starkare-an-nagonsin-infor-nyoppning/

https://www.dn.se/varlden/omdiskuterat-coronapass-infors-nar-danmark-lattar-pa-restriktionerna/