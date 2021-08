Över 500 covidsmittade till sjukhus i USA – varje timme

Den smittsamma deltavarianten av coronaviruset har drabbat USA hårt. Det högsta antalet inlagda på sjukhus med covid i USA nåddes i januari i år, med drygt 132 000 personer. Men under sommaren har trycket på sjukhus i en rad amerikanska delstater ökat rejält och i veckan passerades åter 100 000 inlagda.

– Siffrorna vi ser nu är på många sätt sämre än i augusti i fjol. Då hade vi en befolkning som var fullt mottaglig för viruset och vi hade inget vaccin. Nu har halva landet fått vaccin, men ändå är siffrorna sämre, säger Paul Offit, medlem i vaccinkommittén hos USA:s läkemedelsmyndighet FDA, till CNN.

– Deltavarianten har förändrat allt, tillägger han.

Enligt data från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC har över 500 personer i timmen i snitt skrivits in på sjukhus under den senaste veckan, rapporterar Reuters. Florida är värst drabbat, följt av Texas och Kalifornien. Främst är det i södra USA som inläggningarna drar i väg, men det ökar i hela USA.

– Jag tror inte vi har sett så här många svårt sjuka, så många som är sjuka på samma gång, säger läkaren Jyotir Mehta på en iva-avdelning i Georgia till ABC News, och berättar hur det är att tala med anhöriga:

– De försöker se varje ljusglimt medan vi måste säga ”det ser inte bra ut”. Vi måste berätta för dem att deras nära och kära inte kommer att klara det.

Åtta delstater – Arkansas, Florida, Louisiana, Hawaii, Mississippi, Oregon, Texas och Kentucky – har rapporterat fler inlagda under den pågående vågen än någon gång hittills under pandemin.

Vaccinspruta ges till en invånare i Los Angeles den 23 augusti. Foto: Robyn Beck/AFP

Strax över 61 procent av amerikanerna har fått minst en dos av ett covidvaccin. Många har vittnat om att de som skrivs in på sjukhus oftast är ovaccinerade, vilket president Joe Biden också har understrukit.

– Nästan alla dödsfall och insjuknade är bland de ovaccinerade, sade han i ett tal förra veckan.

Uppgifterna stärks av en studie som kom i veckan. Den som inte är vaccinerad löper 29 gånger så stor risk för att behöva läggas in jämfört med vaccinerade, visar rapporten från CDC med data från Los Angeles 1 maj–25 juli.

CDC-chefen Rochelle Walensky underströk på en pressträff i Vita huset i tisdags att siffrorna tydligt visar att den som inte är vaccinerad är en högriskgrupp för svår sjukdom.

– Underskatta inte riskerna och de allvarliga konsekvenserna av detta virus. Vaccin är det bästa redskapet vi har för att ta kontroll över den här pandemin, sade hon, enligt CNBC.

Än så länge ligger antalet dödsfall i USA en bra bit under toppen vid årsskiftet då flera tusen avled varje dag, men det stiger stadigt. Det rullande 7-dagarsmedelvärdet låg i mitten av juli på omkring 250 döda om dagen och nu har det ökat till strax under 1 000 dödsfall per dag, enligt Worldometer.

Läs mer:

Biden: Vi har en pandemi bland de ovaccinerade

Snabb och väldigt omfattande smittspridning förvånar Tegnell

Hårt tryck på sjukhusen när ovaccinerade smittas i USA