Över en halv miljon har flytt från Ukraina

Över 500 000 människor har hittills flytt från Ukraina till grannländerna, enligt FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi. Mer än hälften har korsat gränsen till Polen.

– Bilkön är 30 kilometer lång på den Ukrainska sidan av gränsen. Det är lätt att komma in i Ukraina, men svårt att komma ut, säger DN:s reporter Niklas Orrenius som reste in i Ukraina på måndagseftermiddagen via Przemusl i Polen.