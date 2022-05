Över en miljon nordkoreaner befaras ha covid-19

För en vecka sedan hade ingen i Nordkorea, enligt myndigheterna, insjuknat i covid-19. Nu hävdar statliga medier att 1,48 miljoner har ”feber” och att 56 har dött. Det går varken att lita på siffran noll eller 1,48 miljoner. Nordkorea är ett slutet land, svårt att få insyn i. Det är också ett land med stora brister. Här finns varken tillräckligt med kapacitet att testa eller diagnosticera.

– Sannolikheten att det första fallet uppstod i förra veckan är nära noll. Även om gränsen till Kina varit stängd kommer folk igenom, och att gå från att ha noll fall till 1,2 miljoner är inte rimligt, säger Benjamin Katzeff Silberstein, som forskar om Nordkorea.

Varför offentliggör då landet plötsligt covid-fall? Orsakerna kan vara flera. En är att nuvarande utbrott är så allvarligt att det inte längre är realistiskt att låtsas som att ingen har smittats. Att gå ut med att fall finns kan vara ett sätt att förbereda och motivera folket inför drastiska åtgärder med ökad kontroll och minskad rörelsefrihet.

Men informationen kan också vara ett rop på hjälp till omvärlden. Nordkorea är ett fattigt land med en ovaccinerad befolkning. Det råder brist på mediciner och medicinsk utrustning, liksom på en mängd andra varor. Snabbt spridande omikron riskerar leda till en katastrof med många döda och allvarligt sjuka.

– Om de senaste uppgifterna handlar om att öka kontrollen av befolkningen eller att förbereda inför att acceptera hjälp från utlandet är för tidigt att säga, säger Benjamin Katzeff Silberstein.

Han konstaterar att covid-19 är en fantastisk möjlighet för de i Nordkoreas ledning som vill se ett mer slutet och kontrollerat land. Med pandemin som förevändning kan de öka övervakningen och hålla uppsikt över sin befolkning.

Den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un besökte på söndagen ett apotek i huvudstaden Pyongyang. Bilden kommer från den nordkoreanska regeringen, oberoende journalister fick inte delta vid besöket. Foto: KCNA/AP

Samtidigt påminner strategin att gå ut med siffror om när landet vill ha hjälp från omvärlden med matförsörjningen och publicerar uppgifter om dåliga skördar.

Erbjudanden från utlandet saknas inte. Sydkorea, Kina och WHO har alla förklarat sig redo att ge medicinsk och humanitär hjälp de senaste dagarna. Också tidigare under pandemin har WHO gett Nordkorea möjlighet att delta i Covax, FN:s vaccindistributionsprogram. Men hittills har landet tackat nej.

– Att acceptera vaccin från utlandet skulle vara en stor apparat med utlänningar som reser till Nordkorea för att hjälpa till. Det vill Nordkorea inte gå med på. Dels finns en rädsla för spioner, dels vill man i allmänhet begränsa antalet utlänningar i landet, säger Benjamin Katzeff Silberstein.

Nordkoreas ekonomi var i djup kris redan före pandemin. Landet är hårt drabbat av FN-sanktioner och har därtill haft flera år med dåliga skördar. Pandemin försämrade läget ytterligare. Nordkorea stängde tidigt gränsen mot Kina, där viktiga varor annars smugglas in trots sanktionerna. Gränsen öppnades tillfälligt i januari i år bara för att slutas igen när fallen började öka i Kina. Nu stänger samhället ner och hela landet riskerar att paralyseras. Resurser att motverka den ekonomiska nedgången med stimulanspaket finns inte.

Den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Un skällde på söndagen ut ledare i hälsovårdssektorn och kabinettsmedlemmar för dålig arbetsmoral och för att inte ta utbrottet på allvar. Samtidigt beordrade han militären att förbättra leveranser av läkemedel.

Det är typiskt Kim Jong-Uns ledarskap, menar Benjamin Katzeff Silberstein. Han vill verka som om han står på folkets sida och kan inte tillstå att det är något fel på det nordkoreanska planekonomiska systemet.

I stället skyller han misstag på folk med lägre befattningar.

