Över hälften av alla vuxna britter har fått första dosen

I början av december var 90-åriga Margaret Keenan först ut att få vaccin mot covid-19 i Storbritannien.

– Jag känner mig så privilegierad, sade hon då.

Därefter har vaccineringen rullat på och enligt statistiksajten Our world in data, med koppling till Oxfords universitet, ligger britterna nu fyra i ”vaccinracet” efter Israel, Förenade Arabemiraten och Chile. Den 26 mars hade drygt 48 vaccindoser per 100 invånare givits i Storbritannien.

Enligt nya siffror från brittiska regeringen har drygt 30 miljoner invånare fått en första vaccindos – cirka 57 procent av alla vuxna i landet. Samtidigt har 3,5 miljoner fått två doser, vilket motsvarar 6 procent av alla vuxna.

– Jag är jätteglad över att mer än 30 miljoner personer nu har fått sprutan i Storbritannien – inklusive 650.000 vaccinationer utförda i går. Vaccinet räddar liv och är vår väg ut ur den här pandemin, säger hälsominister Matt Hancock enligt Sky News.

Storbritanniens plan är att se till att samtliga vaccinerade får sin andra dos inom tolv veckor. Det här innebär att många i de äldre åldersgrupperna ska vara fullvaccinerade de kommande veckorna. Regeringen säger sig vara säker på att lyckas utan att behöva blanda olika vaccin.

– Det är helt nödvändigt och i all vår planering för det här har vi haft i bakhuvudet att vi måste ge en andra påfyllning, så vi är säkra på att vi kommer att lyckas leverera det, säger kulturminister Oliver Dowden till BBC.

Han säger sig också vara säker på att alla över 50 år kommer att ha erbjudits en första dos vaccin innan den 15 april och att samtliga vuxna ska ha erbjudits en dos i slutet av juli.

Britterna har för närvarande två vaccin till sitt förfogande, Astra Zenecas och Pfizer/Biontechs, men ytterligare ett är på väg. I slutet av april väntas de första doserna av Modernas vaccin ha levererats och då kan vaccineringen komma att utökas till åldergruppen 40–49 år.

Landet har beställt sammanlagt 100 miljoner doser av Astra Zenecas, 40 miljoner av Pfizer/Biontechs och 17 miljoner av Modernas vaccin. Därutöver har de beställt hundratals miljoner doser av andra vaccin, som ännu inte har godkänts av de brittiska myndigheterna.

Storbritannien har prioriterat att ge en första dos till så många i riskgrupp som möjligt, i stället för att se till att en mindre grupp fullvaccineras. Astra Zenecas vaccin kan ges med upp till tolv veckors mellanrum, men för Pfizer/Biontechs vaccin rekommenderas ett intervall på tre veckor och det har väckts farhågor om att det ska påverka skyddseffekten, uppger The Guardian.

