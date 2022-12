Överhuset som blev ett korthus – en kombination av palats och demensboende

Liksom människans hjärta har det brittiska parlamentet två kammare. Likheterna slutar inte där. Hjärtats förmak tar emot blodet som kamrarna pumpar vidare. Det folkvalda brittiska underhuset är pumpen i demokratins blodomlopp medan överhuset – åtminstone enligt kritikerna – är platsen där det koagulerar.

Hjärtats klaffar ser till att blod inte rinner åt fel håll. På motsvarande sätt kan folk stiga i det brittiska klassamhället, men det är hart när omöjligt att falla tillbaka. Särskilt från House of Lords. Där sitter ledamöterna på livstid, om de väl blivit utnämnda.

Redan den formella beteckningen antyder att detta inte är vilken klubb som helst (håll i er nu): ”The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled.” Där ligger vanliga riksdagar i lä, vilket också är tanken.

Labourledaren Keir Starmer har lovat att avskaffa det brittiska överhuset, House of Lords, om hans parti vinner nästa val. Foto: James McCauley/TT

Inget är vanligt med överhuset i Westminster, särskilt inte dess tradition. Rötterna går tillbaka till medeltidens råd av herremän som omgav kungen och ibland fick ett ord med i laget. Nutidens brittiska parlament härrör från det tidiga 1700-talet. Många skulle säga detsamma om de som befolkar denna kombination av palats och demensboende.

Britterna älskar själva att göra narr av sina förnämsta representanter. Dessa har i sin tur inte snålat på komiken. Bland höjdpunkterna kan nämnas lorden som på 1980-talet argumenterade för att klinisk galenskap inte skulle vara skäl för uteslutning. Eller den fjärde Earl Russell som på 1970-talet utnämnde överhuset till ”Sovjetunionens sanna arvtagare” och föreslog att nakenbad utomhus borde vara obligatoriskt. Avslutningsvis konstaterade han att Storbritannien för tillfället styrdes av ”själlösa stjärtgossar”.

Med sådana advokater har sällskapet inte behövt några åklagare. Den brittiske Labourledaren Keir Starmer lovar nu att avskaffa överhuset under sin första mandatperiod som premiärminister. Han har minst sagt goda chanser att vinna nästa val, men överhuset har också goda chanser överleva honom.

Neil Kinnock, Labours partiledare 1983–92. Foto: Stephen Simpson/TT

Sir Keir kanske följer traditionen och hamnar där själv till sist. Så gick det för föregångaren Neil Kinnock, trots att denne vänsterpolitiker hela sitt liv argumenterat för att upplösa den illustra församlingen.

Efter 13 år i opposition hade Labour guldläge att vinna valet 1992. Margaret Thatchers marknadsrevolution körde på fälgarna i ett Storbritannien av massarbetslöshet och missnöje, inte olikt dagens. Det enda som stod mellan Kinnock och valsegern var den brittiska pressen.

Valdagen 1992 skrev den tongivande tidningen The Sun på förstasidan: ”Om Kinnock vinner i dag, kan sista personen som lämnar Storbritannien vara vänlig och släcka ljuset.” Illustrerat av Labourledarens porträtt i en glödlampa.

Tories gjorde en mirakulös vändning under den bleke John Major.

Storbritanniens dåvarande premiärminister Tony Blair och Margaret Thatcher (premiärminister 1979–1990) i november 2005. Foto: Lefteris Pitarakis/AP

Man kan lika gärna hävda att segraren var trögheten i brittisk tradition. När Labourpartiet fick sina 13 år av berömmelse 1997–2010 sopades radikalismen under heltäckningsmattan. Tony Blair var en beundrare av överklasskildraren PG Wodehouse. Han byggde vidare på Thatchers liberala reformer, blev drottningens bästa rådgivare och lyckades knappt kröka ett hår på överhusets tupéer.

Den ärevördiga institutionen verkar följa maffiaprincipen ”håll dina vänner nära men dina fiender närmare”. Tony Blairs vice premiärminister John Prescott började sin bana som servitör och vänsterradikal aktivist. Avskaffande av överhuset ingick förstås i åsiktspaketet – ända tills Prescott hamnade i regeringen och sedermera själv tog plats i House of Lords.

Steget in i eliten hindrade honom inte från att 2013 skriva i en tidningskolumn: ”De som är födda till rikedom och har råd att köpa privilegierade nätverk kommer fortsätta att dominera etablissemanget.”

Andras privilegier, min rättmätiga plats. Även om Prescott hade en poäng om det brittiska klassamhället illustrerade han psykologin som reproducerar det, med överhuset och kungahuset som främsta symboler.

John Prescott. Foto: Steve ForrestTT

På papperet förlorade aristokratin i Storbritannien det mesta av sin politiska makt genom lagändringar som röstades igenom av parlamentet 1911 och 1949. Det folkvalda underhuset etablerade sin dominans i förhållande till överhuset. För att använda Olof Palmes ord om den svenska monarkin reducerades funktionen till ”en plym, en dekoration”.

Adeln är dock allt annat än maktlös. Mer än en tredjedel av all mark i England och Wales ägs av den gamla aristokratin. Hälften av marken kontrolleras av 36 000 ägare. Även om parlamentets överhus bemannats av en del långvägare – som premiärminister Harold Wilsons regnkappsmakare – förblir den länken mellan ägande och makt.

Ibland blir kopplingen övertydlig. Boris Johnson, solid överklass om än kroniskt skuldsatt, väntades upphöja 30 kompisar före sin avgång som premiärminister. Ingen brydde sig nämnvärt, även om överhuset med nära 800 medlemmar redan är en av världens största lagstiftande församlingar.

Till skillnad från underhuset har House of Lords inget bestämt antal representanter. Enda begränsningen är parkeringsplatser för rullatorer, som en häcklare anmärkte. Denna svällande numerär, med omisskännliga inslag av vänskapskorruption, har bidragit till motståndet. Botten nåddes när premiärminister David Lloyd George på 1920-talet hade en inofficiell prislista för de åtråvärda platserna, men inte heller mutor i mångmiljonklassen rubbade institutionen.

Storbritanniens dåvarande premiärminister David Lloyd George och utrikesminister Arthur Balfour i Paris 1917. Foto: TT

Vad får då brittiska folket för pengarna, förutom anslående tv-bilder av ceremoniella dräkter från 1850? Överhuset fattar inga egna beslut men har makten att skjuta upp lagförslag. Man kompletterar utkast och returnerar dem till underhuset, som därefter fattar nya beslut.

Till försvar för lorder och ladies ska sägas att de trots allt fyller en funktion, enligt många. I ett hetsigt politiskt klimat, där Storbritannien avverkat fem måttligt framgångsrika premiärministrar på sex år, är själva segheten poängen. Överhuset behöver inte vädja till ombytliga väljare, inte böja sig för medial klicklogik.

Till och med liberala tidningar som The Economist drar en lans för den ifrågasatta institutionen. Överhuset har till exempel försvarat medborgerliga rättigheter mot statliga intrång, liksom systemet med juryrättegångar. Många av dess medlemmar är högt meriterade och gör jobbet för betydligt mindre än sitt marknadsvärde: forskare, ex-politiker, före detta toppchefer inom polisen och militären.

Inslaget av meritokrati och uppslutningen bakom rättsstaten kan verka paradoxalt med tanke på överhusets historia. Från början handlade det mest om centralmaktens behov av lugn och ro på den svårkontrollerade landsbygden. Baroner, grevar och hertigar – i fallande statusordning – var kungliga redskap för kontroll, effektivare än kronans egen byråkrati.

På 1400-talet blev adeln en definierad kategori där titlar gick i arv. Från och med nu var denna jordägande överklass i stort sett synonym med den parlamentariska representationen i House of Lords. Monarkerna kunde adla folk efter behag eller höja deras rang, som Henrik VI och Edvard IV flitigt gjorde. Kungar som misskötte smörjningen fick däremot problem, till exempel Rikard II och Rikard III.

En målning visar House of Lords 1893. Foto: William Ewart Gladstone/TT

I samband med det engelska inbördeskriget avskaffades House of Lords tillfälligt men återupprättades 1660. Sedan dess har det verkat kontinuerligt, med gradvis minskande makt. Den senaste stora smällen kom 1999, då House of Lords Act avskaffade automatisk ärftlig rätt för pärer – alltså adliga personer – att sitta i överhuset.

Ska Keir Starmer bli ledaren som en gång för alla avskaffar denna medeltida institution? För ett Labourparti som slipar knivarna framstår överhuset som en lågt hängande frukt. I programmet ”New Britain” framtaget av före detta premiärministern Gordon Brown talas om ”den största maktöverföring Storbritannien sett”.

När vägkartan presenterades sade Starmer till publiken:

”Ni hålls tillbaka av ett system som samlar makten i Westminster. Ett system som förmätet tror sig veta vilken utbildning, planering, vilka transporter och arbetsmarknadsåtgärder West Yorkshire behöver, bättre än folk som lever där. Jag har länge varit övertygad om att denna trasiga modell håller tillbaka vår politik och ekonomi. Jag är besluten att befria vår potential.”

Foto: Eddie Mulholland/AP

Jargongen är misstänkt lik den som föregick Brexit. Om Tories älskade att beskriva Bryssel som den våta filten över Storbritannien skjuter Labour in sig på London. Även om kritik varit befogad i bägge fallen så finns ett omisskännligt inslag av populism. Etablissemanget gisslar sig själv i jakten på röster.

Brexit har redan stått britterna dyrt, i termer av arbetskraftsbrist, utebliven handel och minskad tillväxt. Labours politiska reformer syftar delvis till att hålla ihop vad som återstår av Förenade kungariket, men resultatet kan också bli det motsatta.

House of Lords är i sammanhanget mest en symbol. Många britter stöder fortfarande tanken på en andra kammare som utövar balanserande inflytande. Vad som sticker i ögonen är sättet att rekrytera – delvis genom arv, delvis via det brittiska samhällets notoriskt tajta elitnätverk.

Samtliga 92 medlemmar som ärvt sina platser i överhuset är män, trots att kvinnor genom en regeländring teoretiskt kan komma ifråga – om de inte har någon bror som tagit över titeln. Ett annat kontroversiellt inslag är de 25 biskoparna från Church of England. Enligt senaste mätningen betraktar sig mindre än hälften av britterna som kristna.

Här finns utrymme för modernisering. Stalltipset blir att nästa premiärminister heter Keir Starmer, men att ett reformerat House of Lords finns kvar i London långt efter honom.