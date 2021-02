Pandemin får råttor att flytta till Londons bostadsområden

Som alla storstäder har London ett ständigt problem med råttor, men staden saknar en övergripande plan för att bekämpa dem och det är i stället enskilt upp till de 32 stadsdelsnämnderna att hantera. I sociala medier vittnar Londonbor om fler, större och oräddare gnagare nära sina hem.

Skadedjursbekämparen Paul Claydon säger till CNN att han normalt får tio uppdrag i veckan, men att det under nedstängningen stigit till över tjugo. Det rimmar ganska väl med den skadedjursbekämpande branschorganisationen BPCA:s uppgifter om en 51-procentig ökning för dess medlemmar under första nedstängningen och 78 procent under början av den andra i november.

Storbritanniens plan är att öppna skolor den 8 mars då också restauranger ska få sälja hämtmat. Den 29 mars ska upp till sex personer få ses utomhus och den 12 april ska uteserveringar få öppna.

Den 17 maj ska alla matställen inomhus få servera sällskap upp till sex personer från två olika hushåll.