I februari 2020 blev Italien det första europeiska landet att drabbas av coronaviruset. Smittspridningen tog fart i landets norra regioner och trots omfattande nedstängningar tog viruset ett hårt grepp om landet.

Över ett år senare befinner sig italienarna i en ny nationell nedstängning för att stävja smittspridningen under påskhelgen. Med omkring 20.000 nya fall om dagen kämpar nu Italien – precis som flera andra europeiska länder – med att få kontroll på den tredje vågen.

På lördagen inleddes den nya tre dagar långa nedstängningen som innebär att samtliga regioner har fått den högsta nivån av restriktioner – och därför klassas som ”röda zoner”.

Under påskhelgen är alla butiker som inte bedöms vara nödvändiga stängda. Restauranger och kaféer får bara erbjuda hämtmat. Samtidigt råder förbud mot resor utanför den egna staden eller regionen. Regeringen har också satt in 70.000 extra poliser för att säkerställa att restriktionerna efterlevs under helgen, skriver BBC.

– Det här är inte tidpunkten för att sänka garden och släppa på vårt ansvarstagande, sade inrikesminister Luciana Lamorgese till tidningen Il Messaggero, enligt BBC.

Italienarna måste däremot inte stanna i inomhus utan får gå ut i närheten av bostaden. Ett särskilt påskundantag innebär också att personer får äta middag tillsammans med högst två andra vuxna.

Landets kyrkor håller öppet under helgen. I Rom kommer däremot påve Franciscus för andra gången i rad hålla sitt årliga påsktal på den folktomma Petersplatsen i Rom.

Regeringen har aviserat att strikta restriktioner väntar även efter påskhelgen. Flera regioner kommer att förbli röda zoner, medan andra får den näst högsta restriktionsnivån – orange. Åtgärderna väntas gälla åtminstone månaden ut.

Premiärminister Mario Draghi vill öka tempot på vaccineringen i landet. Foto: Roberto Monaldo

Samtidigt har Italiens premiärminister Mario Draghi sagt att bara vaccineringen kan göra det möjligt för medborgarna att återgå till en normal tillvaro.

– Italien delar ut omkring 170.000 doser om dagen, vårt mål är att tredubbla det, sade han tidigare i mars.

Och utvecklingen ser ut att gå åt rätt håll. På torsdagen delades 300.000 vaccindoser ut i landet, enligt nyhetsbyrån Ansa.

3.629.000 italienare har smittats av covid-19 under pandemin. 110.328 av dem har avlidit, enligt siffror från Johns Hopkinsuniversitetet. På fredagen vårdades över 28.700 personer på sjukhus efter att ha smittats av viruset.