Pengarna sinar och kontakten med hemlandet är bruten – men Afghanistans man i Sverige vägrar att ge upp

I ett industriområde i Kista i norra Stockholm, omringat av motorleder och dystert vidsträckta parkeringsplatser, ligger den konsulära avdelningen för Afghanistans ambassad i Sverige.

Det är svårt att tänka sig en mer charmlös miljö. Och det gäller även själva ambassaden, som hyr in sig på nedre botten av ett anonymt kontorshotell.

Trots att det snart gått ett halvår sedan de sunniextremistiska talibanerna övertog makten i Afghanistan, finns rörelsens vita flagga med Korancitat ingenstans att se.

I stället möts besökaren redan i entrén av en trotsigt överdimensionerad väggmålning som visar Afghanistans ”gamla” flagga, den svart-röd-gröna trikolor som talibanerna avskaffade.

Förklaringen till det får vi av Abbas Noyan, Afghanistans Sverigeambassadör sedan två och ett halvt år tillbaka. Oklanderligt kostymklädd, med grå välansad mustasch och plirig blick, tar han emot oss i ett kalt konferensrum.

- Talibanerna har tagit makten i Afghanistan med våld, deras regim är olaglig, säger Abbas Noyan, här vid sitt skrivbord på ambassaden. Foto: Alexander Mahmoud

– Jag accepterar inte talibanernas styre. Jag representerar den regering som utsetts av Afghanistans folk i demokratiska val, inte det beväpnade gäng som tog över makten med våld den 15 augusti förra året, säger ambassadören med eftertryck.

– Det finns omkring 75 000 personer med afghanskt ursprung i Sverige. De flesta är flyktingar, och jag är mycket tacksam mot svenskarna och deras myndigheter för att mina landsmän blivit så väl mottagna. Jag är också övertygad om att en mycket stor majoritet av afghanerna i Sverige motsätter sig talibanerna.

Det finns ett enda undantag, och det är ambassaden i Pakistan

Ambassaden är helt folktom och vilar i påtvingad stillhet, som maskinhallen i en krisbranschfabrik. Men det beror inte på de kapade banden med talibanregimen i Kabul, får vi veta.

– I dag är det fredag och då är vårt kontor för allmänheten stängt, säger Abbas Noyan.

Han påpekar att så gott som hela den diplomatiska kåren i Afghanistan har vänt talibanerna ryggen.

– Du kan fråga våra ambassadörer i Kairo, i Jakarta, i Canberra, i London, i Washington. Svaret kommer att bli det samma: ”Vi företräder det afghanska folket, inte den nuvarande regimen”. Det finns ett enda undantag, och det är ambassaden i Pakistan, säger Noyan.

Den kaotiska evakueringen från Kabul veckan efter talibanernas invasion i huvudstaden i mitten av augusti. Kvinnor och barn trängdes vid avspärrningarna utanför den internationella flygplatsen, förutom trängseln fanns hela tiden ett hot om terrorattentat. Foto: Marcus Yam

Men det har sitt pris att vara lojal med en regering som inte längre existerar. Bojkotten av talibanerna betyder ju att pengatillförseln från Kabul stoppats. När jag frågar Abbas Noyan hur ambassaden finansierar sin verksamhet, småler han:

– Än så länge fortsätter vi som tidigare, det finns pengar kvar från förra årets budget. Blir det problem längre fram får vi ta det då.

Men vad händer när pengarna tar slut?

– Kanske värdlandet (Sverige) kan hjälpa oss? Och även om det inte längre kommer pengar från regeringen, så får ambassaden en del intäkter genom de avgifter som tas ut för pass, visum och legalisering av dokument. I värsta fall får vi väl stänga, säger ambassadören och tillägger:

– Men vi lever och andas än så länge, som ni ser.

Tills vidare accepterar talibanregimen dokumenten som utfärdas av ambassaderna.

Abbas Noyan är 72 år och kommer från en politiskt aktiv familj. För det har han och hans anhöriga fått betala ett högt pris: hans far och tre av hans bröder mördades av det afghanska kommunistpartiets hemliga polis, och själv tvingades han fly. Foto: Alexander Mahmoud

Ambassaden omfattar inte bara det trista kontoret i Kista utan också en betydligt mer ståndsmässig egendom: en villa i ett av Sveriges mest exklusiva bostadsområden, Saltsjö-Duvnäs i Nacka. Huset som är byggt 1896 och omfattar 600 kvadratmeter, ligger nära Strandpromenaden vid Skurusundet. Det köptes av afghanska staten år 2017 för hela 42 miljoner kronor.

Dock är det oklart om villan verkligen används som ambassad. Den är ambassadörens residens och kallas för ”chancery” (diplomatterm för ambassadbyggnad). Enligt Nacka kommuns detaljplan får afghanernas villa vid Strandpromenaden bara brukas som bostadshus, ett beslut som grannarna i Saltsjö-Duvnäs ivrigt understöder. Noyan blir lite vag när Duvnäsvillan kommer på tal.

– Köpet gjordes innan min tid, jag tillträdde i november 2019. Värmen krånglar där, så jag brukar ha mina möten i Kista.

Han har förvisso varit med om värre saker är grannträtor. Abbas Noyan kan på sätt och vis sägas personifiera Afghanistans nutidshistoria, med blodiga omvälvningar, krig och flykt. Men också en obändig livsvilja och en förmåga att göra det bästa av en till synes hopplös situation.

Den afghanska så kallade Saurrevolutionen i april-maj 1978 blev blodig och drabbade familjen Noyan hårt. På bilden syns några av de väpnade kommunistsympatisörer som grep makten. Foto: AP

Han är född 1949 och tillhör den hazariska minoriteten i Afghanistan. En etnisk grupp som av tradition är shiamuslimer, och som sedan länge är utsatt för förföljelse från delar av den sunnimuslimska majoriteten i landet.

– Min far var en de lokala ledarna inom hazarsamhället, men framför allt var han politiskt aktiv. Han valdes in i parlamentet och var med och drev på demokratiseringen av Afghanistan under 1960- och 1970-talen, säger Abbas Noyan.

De grep min far och mina tre äldre bröder. Jag lyckades gömma mig i trädgården

Men när kommunistpartiet tog makten i en statskupp 1978 hamnade Abbas Noyans far i onåd.

– Jag hade utbildat mig till civilingenjör i byggteknik vid Polytekniska institutet i Kabul, och fått ett stipendium för att studera i Japan. Två dagar efter min hemkomst till Kabul stormades vårt hus av kommunisternas hemliga polis. De grep min far och mina tre äldre bröder. Jag lyckades gömma mig i trädgården, säger Noyan.

- När min far och mina bröder fördes bort.. jag hade bara en sak i sinnet och det var att överleva. Ambassadör Abbas Noyan minns händelserna i april 1978, då hans far och tre äldre bröder fördes bort av beväpnade män. Först 35 år senare fick han full visshet om deras öde. Foto: Alexander Mahmoud

Pappan och bröderna fördes bort. Det tog 35 år innan Abbas Noyan fick veta vad som hänt dem. I september 2013, samband med en rättegång mot en misstänkt afghansk krigsförbrytare i Nederländerna, offentliggjordes en lista med 5 000 namn. Samtliga hade dödats i de utrensningar som sattes igång efter de afghanska kommunisternas kupp.

– Min far och mina bröder avrättades och slängdes i en massgrav på ett militärt övningsfält utanför Kabul, säger Noyan.

– När kommunisterna berövade mig min far och mina bröder hade jag bara en sak i sinnet och det var att överleva. Jag var 29 år och plötsligt den äldste mannen i min familj. Vi var sammanlagt 35 personer som bodde i tre hus. Det ankom på mig att ordna försörjningen för dem.

Abbas Noyan fick i all hast ansvaret för det transportföretag som fanns i familjens ägo, samtidigt som han till varje pris måste hålla sig undan. Kommunisterna var fortfarande ute efter honom.

– Jag sov hos vänner, sällan mer än en natt på varje ställe. Och jag försökte maskera mig så gott det gick: odlade skägg, började bära turban.

På julafton 1979 rullade stridsvagnar från Sovjetarmén in i Afghanistan. De möttes av motiverade gerillakrigare, mujaheddin. Bilden visar gerillamän i Asmar i östra Afghanistan. De inspekterar ett sovjetiskt stridsfordon som de erövrat i strid, bara tre dagar efter invasionen. Foto: Steve McCurry/AP

Det inhemska kommunistiska maktinnehavet i Afghanistan blev blodigt och konfliktfyllt. Efter intern maktkamp och folkresningar invaderades Afghanistan på julafton 1979 av styrkor från dåvarande Sovjetunionen.

Paradoxalt nog innebar den sovjetiska ockupationen att pressen på Abbas Noyan minskade. Hotet mot familjen avtog. Men han ogillade utvecklingen i Afghanistan.

– Jag bestämde mig för att chansen att flytta utomlands med min närmaste familj. Engelska kunde jag, och jag sålde transportföretaget för att få loss pengar.

Jag bestämde mig för att återvända och försöka bidra till att bygga upp landet

Abbas Noyan åkte till Indien där han slog sig på import- och exportverksamhet- ”allt från torkad frukt till bildelar”. Rörelsen gick bra och efter några år flyttade han sitt företag till Moskva, sedan vidare till USA där han bosatte sig strax söder om Washington DC, i Virginia.

Familjen Noyan rotade sig i USA, barnskaran på fem växte upp och skaffade sig utbildning. Abbas Noyan hade nog åldrats i Virginia, om det inte vore för 11 september-attentaten.

– När USA och en koalition på 47 länder invaderade Afghanistan och jagade talibanerna ur Kabul hösten 2001, då kändes det fel att stå vid sidan om. Jag bestämde mig för att återvända och försöka bidra till att bygga upp landet.

Den 15 augusti 2021 stormade talibanerna Kabul och intog presidentpalatset. Foto: Zabi Karimi/AP

Abbas Noyan hade tänkt flytta över en del av sin affärsverksamhet till Afghanistan, men i stället blev han uppslukad av politiken. Han kom att tillhöra den inre kretsen kring Ashraf Ghani, som valdes till Afghanistans president i juni 2014 och omvaldes i september 2019, men flydde Kabul när talibanerna stormade in i staden i augusti 2021. Nu befinner sig Ghani i exil i Dubai.

Ambassadör Noyan har en kluven inställning till president Ghanis snabba sorti, och till hans regeringstid över huvud taget.

– Å ena sidan måste ni förstå vilken enormt tryck Afghanistan varit utsatt för, både inifrån och utifrån. All världens säkerhetstjänster har varit aktiva där. Vi har ett grannland - Pakistan - som gjort sitt bästa för att destabilisera situationen. USA misskötte sin ledande roll i landet när de plötsligt började samtala med talibanerna, den gruppering som de tidigare stämplat som fiender i ”kriget mot terrorismen”. Glöm inte heller att de amerikanska förhandlarna gick med på talibanernas krav på att frige 5 000 fångar, något som bidrog till att försvaga regeringssidan ytterligare.

Afghanistans president Ashraf Ghani flydde Kabul när talibanerna stormade in i staden i augusti 2021. Här talar han till parlamentet i Kabul den 2 augusti 2021. Nu befinner sig Ashaf Ghani i exil i Dubai. Foto: Rahmat Gul/AP

– Å andra sidan går det inte att blunda för att Ashraf Ghanis administration gjorde många misstag som bäddade för talibanernas maktövertagande. Det förekom en del nepotism, att fel personer hamnade på ansvarsfulla positioner. Hade Ghani skött sina kort bättre hade han kanske inte behövt fly hals över huvud som han gjorde, funderar Abbas Noyan.

Under lång tid ville inte ambassadören uttala sig offentligt om läget i Afghanistan efter talibanerna.

– Det var för riskabelt. Jag har nära anhöriga i Afghanistan som är i riskzonen.

Vad var det som fick dig att ändra inställning?

– Det är ju tusentals, kanske tiotusentals afghaner som är i samma situation som jag. Om vi alla tiger så gynnar det bara talibanerna. Världen måste verkligen få veta hur allvarligt läget är inne i Afghanistan och hur förtrycket ser ut.

Kommer du att stanna kvar i Sverige och söka asyl?

– Jag har inte bestämt mig för hur jag ska göra. Just nu är det omöjligt för mig att återvända till Afghanistan, och på kort sikt ser det inte ut som om talibanernas maktställning kommer att rubbas. Det finns visserligen en väpnad opposition, men den är än så länge för svag för att kunna hota talibanregimen.