Pensionerade polisens ilska kan få Kaliforniens guvernör avsatt

”Vill du att guvernören ska avsättas?” och ”vem vill du i så fall ska bli ny guvernör?”.

Det är de två frågor som kommer att finnas på valsedlarna när Kaliforniens nästan 39 miljoner invånare går till extraval den 14 september i år. Det är sjätte gången någon försöker avsätta den demokratiske guvernören Gavin Newsom – men första gången man lyckas ta sig hela vägen till ett nyval.

Orrin Heatlie, den pensionerade polisen som är mannen bakom kampanjen, har tillsammans med sina medarbetare fått ihop över 1,7 miljoner underskrifter. Det är tillräckligt många för att ett extraval ska utlysas bara ett år innan det ordinarie valet.

Varje dag med guvernören är en för mycket, säger Orrin Heatlie till DN.

– Varje dag gör han något som får oss att antingen vilja lämna delstaten eller avsätta honom. Den här guvernören tog oss utför ett stup när han tillträdde, säger han på telefon från sitt hem i Folsom utanför Sacramento där han håller på att samla ihop sina hundar.

”Ett av vår tids mest underliga mysterier,” skriver New York Times om hur kampanjen lyckats ta sig hela vägen till ett val.

Så vad är det som har hänt?

På USA:s nationaldag flyger ett plan över staden Redding i norra Kalifornien. Bakom planet hänger en banderoll med budskapet ”RECALL GAVIN NEWSOM!”. I norra Kalifornien har det länge funnits en känsla av att man blivit förbisedd av styret i delstatshuvudstaden Sacramento. Här röstade majoriteten republikanskt – till skillnad från i storstadsområden som Los Angeles och San Francisco.

Gavin Newsom, som är Kaliforniens guvernör, kan avsättas på grund av en historisk kampanj för att få bort honom. Foto: Myung J. Chun/TT

Det är från norra Kalifornien, närmare bestämt Folsom utanför Sacramento, som kampanjen för att avsätta Newsom drivs. Lokala medier pekar på att Gavin Newsoms hårda restriktioner under pandemin kan ha varit en faktor som gjort att kampanjen lyckats.

Orrin Heatlie tillbakavisar att pandemin skulle fått upp intresset för hans kampanj. Han radar upp beslut efter beslut som Gavin Newsom tagit, och som han tycker är fel.

Newsom har satt stopp för avrättningarna i delstaten – Heatlie säger att det är emot invånarnas vilja. Han har ”förklarat krig mot företag” genom att lagstifta om att gig-arbetare ska ses som anställda. Och trots att han avsatt 12 miljoner dollar för att hjälpa hemlösa få boende lever de fortfarande i en ”humanitär kris”, enligt Heatlie.

– Och han har gjort det värre, genom att släppa ut massa fångar, och låta människor strömma in i vår delstat söderifrån medan vår befolkning lider.

Orrin Heatlie med sin hund. Foto: Damian Dovarganes/AP

Orrin Heatlie är en kontroversiell person. Han har kritiserats för att i ett Facebookinlägg ha liknat invandrare i Kalifornien vid djur som borde mikrochippas – något som guvernörens kampanj har tagit fasta på. Själv menar Heatlie att han inte menade det bokstavligen, utan ville starta en diskussion, men Facebook stängde hans konto efter uttalandet.

En sak är säker. Han har som politisk amatör lyckats få igenom ett nyval – något som bara hänt en gång i Kalifornien, trots många försök. Den gången, 2003, avsattes den sittande guvernören Gray Davis till förmån för den tidigare actionhjälten Arnold Schwarzenegger.

Det tog lång tid innan Gavin Newsom ens ville kännas vid kampanjen som försöker avsätta honom. Men när han insåg att den var ett reellt hot menade han att det handlade om Trump-supportrar som ingenting hellre ville än att avsätta en demokratisk guvernör.

Orrin Heatlie säger att det inte stämmer.

– Jag vill inte vara otrevlig, men republikanerna visste vad de fick så de är inte frustrerade. Det är demokraterna som är riktigt arga över Newsoms politik.

Dessutom kallar han sig en ”moderat republikan”.

– Jag gav till och med pengar till Obamas första presidentkampanj, säger Orrin Heatlie.

Kampanjen har också kritiserats för att vara uppbackad av högerextremistiska organisationer som Proud Boys, och företrädare för Qanon-konspirationsteorin. En granskning av LA Times visar att man allierat sig med vaccinmotståndare och konspirationsteoretiker.

– Här finns människor från extremhögern såväl som extremvänstern. Människor från varje ras och varje kultur, försvarar sig Heatlie med en fnysning.

Men även om Heatlie säger att det inte är de hårda coronarestriktionerna som ökat intresset för hans kampanj så talar siffrorna ett annat språk. När en politisk skandal briserade i november, där Gavin Newsom syntes utan munskydd minglande på en lyxrestaurang ökade antalet underskrifter för kampanjen från 50.000 till nästan en halv miljon den följande månaden.

Så kan Newsom-motståndarna lyckas avsätta honom, och vem ska i så fall ta hans plats?

Den 9 juli håller realitystjärnan och tidigare OS-atleten Caitlyn Jenner en första presskonferens efter att hon offentliggjort att hon kandiderar som republikansk kandidat i nyvalet.

Hon fyller presskonferensen med idrottsmetaforer, tar fasta på att många känner till henne, inte minst på grund av realityserien ”Keeping up with the Kardashians”, där hon en gång var en framträdande karaktär. Hon vill kandidera för att motverka att den amerikanska drömmen ”krossats av Kaliforniens karriärpolitiker”.

– Den har låsts in, stängts ner, bommats igen, lämnats i mörkret, bränts ner, sade Jenner när hon offentliggjorde sin kandidatur i valet.

Caitlyn Jenner är en av nästan 60 kandidater som hittills har anmält sig för att utmana Newsom i valet. En tidigare borgmästare från San Diego är en av dem, en annan är multimiljonären John Coz som redan skapat en skandal när han kampanjade med en livs levande Kodiakbjörn.

Caitlyn Jenner är en av nästan 60 kandidater som hittills har anmält sig för att utmana Newsom i valet. Foto: Paul Kitagaki Jr.

Än så länge har ingen demokrat valt att kandidera. Gavin Newsom har uppmanat partiet att inte försöka ersätta honom. Men trots det faktum att man lyckats få till ett extraval, som enligt Kaliforniens finansdepartement kommer att kosta skattebetalarna över 270 miljoner dollar, är möjligheterna att avsätta Newsom små enligt opinionsundersökningarna.

Kaliforniens befolkning har förändrats, och delstatens invånare röstar oftare på demokraterna än vid förra extravalet 2003. I förra valet fick guvernören 62 procents stöd, och opinionsundersökningar under våren har visat att en majoritet stödjer honom.

Under sommaren har dock undersökningar visat att Newsoms popularitet dalat bland de väljare som är mest benägna att rösta i extravalet.

Orrin Heatlie ger inte mycket för opinionsundersökningar. De är riggade, säger han. Han är i stället förvissad om att kampanjen kommer lyckas med sitt syfte.

– Utan tvekan. Jag hade aldrig gett mig in i det här annars. Guvernören kan ha alla pengar i världen, men de kommer inte köpa honom människornas respekt. Den som han förlorat under sin tid vid makten.

Läs mer:

Heather McGhee: ”Många vita amerikaner ser hellre USA:s demokrati kollapsa än att dela den med svarta”

Monumenten är borta – men Charlottesville har svårt att läka