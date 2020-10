Pentagons högsta ledning tvingas jobba hemifrån efter smitta

Beskedet om att amiral Charleys Ray bekräftats smittad av coronaviruset kom via Pentagon under tisdagen och under dagen bekräftade Pentagon också att alla utom en inom det högsta ledarskiktet, Joint chiefs of staff, nu satts i hemkarantän och arbetar därifrån, en av dem är dess ordförande general Mark Milley, skriver CNN.

Milley har till skillnad från flera av de andra i gruppen, ett särskild skyddat arbetsrum i sitt hem där han har tillgång till hemlig information.

De övriga som nu inte kan utföra sitt arbete från försvarshögkvarteret Pentagon är general Charles Brown, stabschef för flygvapnet, amiral Michael Gilday, chef för marinens operativa avdelning, general John Raymond, rymdstyrkans chef för rymdoperationer, general John Hyten, gruppens vice ordförande, general James McConville, chef för arméstaben, general Daniel Hokanson, chef för Nationalgardet, general Paul Nakasone, chef för cyberkommandot och NSA, samt general Gary Thomas, biträdande kommendör för marinkåren.

Gruppen tvingas nu arbeta i hemkarantän sedan de riskerat att smittas av amiral Charles Ray. I vanliga fall möts gruppen en gång i veckan i ett fönsterlöst rum i Pentagonbyggnaden kallad ”Tanken”. Hittills har ingen av de övriga testats positivt för coronaviruset.

Amiral Ray var närvarande vid en ceremoni i Vita huset där mödrar till soldater som stupat i strid deltog. Även general Mark Milley deltog vid ceremonin som ägde rum den 27 september.