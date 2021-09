Peter Alestig: När Kina backar om kolkraften är plötsligt klimatmålen inom räckhåll

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Först kom Sydkorea. Sedan Japan. Och nu, Kina.

Alla tre länderna har i år kommit med besked att de slutar finansiera ny kolkraft utomlands.

Kinas besked är utan tvekan ett av de mest betydelsefulla klimatbeskeden i år. Enligt Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) står Kina ensamt för 56 procent av finansieringen av ny kolkraft utomlands. Nu är det slut med det, om man ska ta president Xi på orden (här är det dock värt att ta med brasklappen att vi ännu inte vet exakt hur och när detta stopp blir verklighet, men låt oss göra den optimistiska tolkningen).

Att USA samtidigt kommer med löftet att dubblera bidragen till FN:s gröna klimatfond för fattiga länder, visar med all önskvärd tydlighet att det finns ett mycket starkt tryck i de globala klimatförhandlingarna nu. Nyligen kom EU med liknande utfästelser. I ett slag är världen betydligt närmare att nå de rika ländernas löfte om 100 miljarder dollar om året i klimatfinansiering, vilket är mycket goda nyheter inför klimatmötet i Glasgow om två månader där klimatfinansieringen väntas bli en av stridsfrågorna.

Betydelsen av Joe Bidens administration ska inte underskattas i sammanhanget – och här får man ge de bedömare som välkomnade att klimatmötet sköts upp från 2020 till 2021 rätt. Med Donald Trump vid det amerikanska rodret i Glasgow hade världen varit på väg åt ett helt annat håll.

Nu är pressen på Kina att skärpa ambitionerna betydligt starkare. Klimatambassadören John Kerry, som kallar Kinas besked för ”ett stort bidrag”, var så sent som för ett par veckor sedan i Peking för att pressa Kina till starkare klimatambitioner. Det mötet beskrevs inledningsvis som ett fiasko – vissa bedömare konstaterade krasst att ”talibanerna fick ett bättre bemötande” än Kerry. Även Alok Sharma, den kommande presidenten för klimatmötet i Glasgow, var nyligen i Kina med kolkraften högst på agendan.

Efter tisdagens besked är det värt att fråga sig om inte påtryckningarna gett resultat, trots allt.

Samtidigt ska man vara medveten om att ny kolkraft också blir allt sämre projekt rent ekonomiskt. Enligt en analys från Carbon Tracker är det rentav billigare att bygga ny förnybar energi än att köra befintliga kolkraftverk på många håll.

Kina har också långt innan klimatlöftet dragit i handbromsen för investeringarna i kolkraft utomlands, under första halvåret i år finansierades inte ett enda projekt. Cynikern påpekar att Kina gör klimatpolitik av ett beslut som de hade fattat i alla fall.

Men egentligen är den ekonomiska verkligheten en ännu viktigare aspekt än att Kina nu faller till föga. När världens ledare pratar om att det krävs ett systemskifte för att möta klimatkrisen är det just detta det handlar om: pengar. Det måste helt enkelt bli olönsamt att elda fossila bränslen – oavsett om det sker genom politiska åtgärder eller genom att alternativen blir billigare, eller en kombination av båda.

Och i det sammanhanget finns fortfarande ett stort problem: att samma ekonomiska verklighet inte tycks göra samma avtryck inom Kinas gränser.

Kina står i dagsläget 53 procent av världens kolkraft, enligt en analys från konsultfirman Ember. På två år (2019-2021) har Kina byggt lika mycket ny kolkraft som finns i EU. Och hundratals nya kraftverk är planerade, enligt klimattankesmedjan E3G.

Om inte den utvecklingen också tar stopp, kan Kina ensamt göra det omöjligt för världen att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader. Och om det höll president Xi tyst om i sitt förinspelade anförande i FN:s generalförsamling på tisdagen.