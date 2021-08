Peter Alestig: Svår orkansäsong hotar USA igen – kan bli framtid i Europa

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Hur kraftfull är orkanen Ida?

Den är extremt kraftfull – vindstyrkan när den drog in över Louisiana uppmättes till 69 meter per sekund. Det kan jämföras med den i Sverige ökända orkanen Gudrun, som hade vindbyar på 42 meter per sekund.

Bara fyra värre orkaner har drabbat USA i mätningarnas historia, enligt amerikanska medier. En annan sak som sticker ut med Ida är hur snabbt den blev väldigt mycket starkare, något som tagit katastrofberedskapen på sängen. På bara 20 timmar näst intill dubblerades vindstyrkan i orkanen.

Men än mer uppseendeväckande är Ida när man sätter den i kontext. Frekvensen på orkaner och stormar som drabbat USA sedan förra våren saknar motstycke. Orkaner får namn efter det latinska alfabetet – men förra året räckte bokstäverna inte till för alla stormar. Och nu går vi mot ännu en mycket svår säsong, enligt den senaste prognosen från den amerikanska klimat- och vädermyndigheten NOAA. När Ida drog in över Louisiana var det den 17:e tropiska stormen som drog in över land i USA sedan förra våren. De senaste 71 åren som NOAA har statistik för, är snittet tre om året.

Beror detta på människans utsläpp?

Utsläppen är en sorts jetbränsle för orkanerna. De hämtar nämligen sin kraft från varmt havsvatten – och havet blir som bekant allt varmare av den globala uppvärmningen.

Detta har klimatmodeller förutspått i årtionden. Och som klimatforskaren Kerry Emanuel konstaterar i New York Times: nu kan man tyvärr slå fast att modellerna fått rätt. IPCC visade i sin stora klimatrapport härom veckan att de värsta tropiska cyklonerna – där orkaner i Atlanten är en del – har blivit blötare, blåsigare och orsakar värre översvämningar nu än tidigare.

Samtidigt syns en annan, oroväckande trend: att orkanerna verkar bromsa in och stå kvar över samma plats längre tid. Även det kan enligt vissa studier vara en effekt av uppvärmningen, som stör vindmönstren.

Kombinationen av inbromsning och mer regn kan bli katastrofal. Det syntes till exempel i orkanen Harvey 2017, där svårfattbara 164 centimeter regn föll på fem dagar i Nederland i Texas. En vetenskaplig studie har konstaterat att den extrema nederbörden i samband med Harvey blivit tre gånger mer sannolikt på grund av människans utsläpp.

När det gäller antalet orkaner – och vart de tar vägen – är saken mer komplicerad. Vissa modeller visar att antalet orkaner rent av kan minska på grund av våra utsläpp, då de vindsystem som skapar orkanerna kan störas. Samtidigt kan de i stället ta nya vägar – studier visar hur tropiska cykloner har börjat skifta mot polerna.

Men här är forskningen väldigt osäker, delvis på grund av att det finns en stor naturlig variabilitet i antalet orkaner.

Vad kan vi vänta oss framåt?

I farans riktning ligger allt kraftfullare cykloner, med mer regn, kraftfullare vindar och värre översvämningar. Men de kan alltså också slå till mot områden som historiskt sätt inte har drabbats av orkaner – som Europa.

Det händer redan nu att orkaner rör sig österut, men ofta försvagas de innan de når fram till Europa av det kallare vattnet. Men när även det vattnet värms upp, kan orkanerna färdas längre och vara kraftfullare när de väl kommer fram. 2019 hände just det – en orkan av kategori fem, kallad Lorenzo, tog sig hela vägen till Storbritannien och Irland.

Kanske kan en effekt av utsläppen bli att vi får en europeisk orkansäsong.