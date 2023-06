Philip Teir: Dokumentären om Sanna Marin är som att återse en annan, mer hoppfull tid

Logga in

Kan man föra ett lätt snorigt barn till förskolan? Inte om man är undervisningsminister, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson i den nya dokumentärserien ”Viisi valittua” (på engelska ”First five”), som hade premiär på HBO Max i fredags.

Det torde vara första gången i historien som ett internationellt tv-bolag beställer in en dokumentär om en finsk regering. Men så var också Sanna Marins kvinnligt ledda kvintett exceptionell, åtminstone sett till det stora medieintresset.

Dokumentären följer Marins regering under fyra år, genom både coronakris och Natoansökan, och koncentrerar sig en hel del på just de mänskliga sidorna av jobbet: kombinationen av karriär och familj (två av ministrarna födde barn under regeringsperioden), relationen ministrarna sinsemellan, och könsaspekten: att vara en kvinna med makt.

Finska recensenter har redan hunnit sucka över att dokumentären skapar en hjältegloria kring Sanna Marin, och det påminner om det gnäll som omgärdade henne under hela regeringsperioden: att hon var för populär

I tur och ordning möter vi Vänsterförbundets Li Andersson, De grönas Maria Ohisalo, Centerns Annika Saarikko och Svenska folkpartiets Anna-Maja Henriksson, den enda som inte är i 35-årsåldern.

Finska recensenter har redan hunnit sucka över att dokumentären skapar en hjältegloria kring Sanna Marin, och det påminner om det gnäll som omgärdade henne under hela regeringsperioden: att hon var för populär. Det är svårt att vara profet i eget land, och så vidare.

Regissören Mia Halme ger dock intressanta inblickar i Marins arbetsmetoder, som att hon inför svår politisk turbulens väljer att stänga av sina egna känslor helt. Det tycks ha fungerat bra, utom i de fall där turbulensen gällt hennes egen person. Men dokumentären drar inga stora växlar på dreven mot Marin, utan nöjer sig med att konstatera att de förekom.

Den som vill komma nära den finländska politikens vardagslunk får däremot ingen chans här, eftersom Halme närmar sig ämnet mera som porträttjournalist än som politisk reporter – det blir många scener där ministrarna sitter i studioljus och ger återblickar på de senaste fyra åren.

Fyra kvinnliga ministrar i Finlands avgående regering: Utbildningsminister Li Andersson, inrikesminister Maria Ohisalo, statsminister Sanna Marin och finansminister Katri Kulmini. Foto: Vesa Moilanen/AP

Tanken tycks ha varit att visa hur en regering som leds av unga kvinnor svetsas samman på ett unikt sätt. När vänsterns Li Andersson berättar hur centerns Annika Saarikko ser hennes moderliga förtvivlan under en sen förhandling är det visserligen starkt, men det hade kunnat finnas lite mer rum för sakfrågorna som ministrarna drev.

Att se dokumentären är som att återse en annan, på sitt sätt mer hoppfull tid, vilket är märkligt med tanke på alla kriser Sanna Marin faktiskt ställdes inför.

På måndag inleds den sjunde veckan av regeringsförhandlingar för Samlingspartiets Petteri Orpo. Anna-Maja Henriksson är den enda ministern i HBO:s dokumentär som ser ut att sitta kvar i nästa period. Nyligen firade hon över 2 000 dagar som justitieminister. Efter att ha sett dokumentären unnar man henne en lång semester.