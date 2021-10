Pia Gripenberg: EU-ländernas vackra ord räcker inte för Albanien och Nordmakedonien

2019 bytte Makedonien namn till Nordmakedonien. Det var slut med det långrandiga Former Yugoslav Republic of Macedonia, som presentatörerna av Eurovison Song Contest ständigt fick upprepa när poängen ramlade in i sångtävlingen.

Namnbytet var ett krav för att landet skulle få börja förhandla om att bli medlem i EU. Unionen vill att konflikter som finns i kandidatländer ska vara lösta innan förhandlingarna börjar. Och Nordmakedonien och Grekland klarade alltså att lösa en 28-årig namntvist.

Sommaren 2019 mötte Finlands utrikesminister Pekka Haavisto ledarna för länderna på västra Balkan och gav dem beskedet att ”västra Balkan ligger i Europas hjärta”. Och i mars 2020, samma månad som Nordmakedonien blev medlem i militäralliansen Nato, fick landet tillsammans med Albanien klartecken av EU-länderna att börja förhandla om medlemskap.

De förhandlingarna har ingen sett ett spår av. Orsaken är att Bulgarien visade sig ha synpunkter på vad språket heter som talas i Nordmakedonien liksom tolkningarna av ländernas historia.

Övriga EU-länder försöker pressa Bulgarien att vara mer flexibelt, men i det tysta är nog en del, som till exempel Frankrike, ganska nöjda med stiltjen.

Inför ett toppmöte i Slovenien på onsdagen mellan EU-länderna och sex stater på västra Balkan har splittringen inom EU blivit uppenbar. Regeringarna i Slovenien och Österrike vill gärna ha formella uttalanden om att länderna på västra Balkan ska vara medlemmar i EU senast 2030. Fler medlemsländer i närområdet gynnar deras handel och ekonomi.

Dessutom skulle fler medlemmar förmodligen sätta stopp för talet om en fördjupad union, som drivs av bland annat Frankrike.

Men en majoritet av EU-länderna vill inte ge utfästelser om årtal. Länderna på västra Balkan har långt kvar när det gäller reformer av rättsväsendet, administrationen och annat för att kunna kvala in i EU-ligan.

Men en majoritet av EU-länderna vill inte ge utfästelser om årtal. Länderna på västra Balkan har långt kvar när det gäller reformer av rättsväsendet, administrationen och annat för att kunna kvala in i EU-ligan.

– Vi vill ha in dem, men inte sänka vår egen standard, säger en EU-diplomat.

För EU som kollektiv är det alltså en balansgång att hålla goda politiska, sociala och ekonomiska kontakter med västra Balkan, utan att lova för mycket och utan att stöta bort länderna. Är EU inte på plats finns Ryssland, Turkiet och på ekonomiska området framför allt Kina som samarbetsparter.

I utkastet till ett uttalande av toppmötet, som DN tagit del av, bekräftar EU-länderna att unionen är inställd på att ta in nya medlemmar framöver. Länderna i västra Balkan bekräftar å sin sida sitt fortsatta engagemang för Europeiska principer och värderingar. Det betyder bland annat att bekämpa korruption och organiserad brottslighet samt stå upp för grundläggande rättigheter, jämställdhet och fria medier.

I brist på utfästelser om närmare politiskt samarbete tar EU i stället fram pengapungen. Ett investeringspaket på motsvarande 300 miljarder kronor finns redo för de kommande sju åren. Men pengarna är villkorade av att länderna genomför ekonomiska och sociala reformer.

Förra veckan var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på turné i västra Balkan för att påminna om vad EU kan erbjuda.

Frågan är hur långt fina ord, toppmöten och ekonomiska utfästelser räcker. Invånare som blivit utlovade en framtid i EU kan vända sig åt andra håll i besvikelse. I valet i Montenegro förra året ökade till exempel ett parti som är för Ryssland och mot Nato.

Fakta. EU:s kandidatländer 2005 Turkiet började förhandla om EU-medlemskap. 2012 Montenegro började förhandla om medlemskap. 2014 Serbien började förhandla om medlemskap. 2020 Albanien och Nordmakedonien fick klartecken att börja förhandla om medlemskap. Bosnien-Hercegovina och Kosovo har ansökt om att bli kandidatländer för att kunna få förhandla om medlemskap. Visa mer

Läs mer: Albanien och Nordmakedonien kan börja förhandla om EU-medlemskap