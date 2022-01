Pia Gripenberg: Eurokraternas uppskattade duo sitter kvar i Italien

Italien är EU:s tredje största ekonomi. Statsskulden är enorm, näst högst i EU i relation till bruttonationalprodukten, BNP. Tillväxten har varit bland den lägsta i Europa i decennier. Banker har varit på fallrepet.

Osäkerheten som rådde runt Grekland för några år sedan, då det spekulerades att eurosamarbetet skulle falla, är en mild västanfläkt jämfört med om det börjar mullra runt Italiens finanser. Italiens ekonomi är väsentligt mycket större än Greklands. Börjar finansmarknaderna ifrågasätta landets förmåga att klara sin statsskuld kommer börsoro och annat att kännas hela vägen till den svenska småspararen.

Senaste året har i stället lugnet lagt sig. Det hör ihop med att den opolitiska tjänstemannen Mario Draghi i februari 2021 tillträdde som premiärminister. Han var tidigare chef för Europeiska centralbanken och har stort förtroende på finansmarknaden. Medierna gav honom smeknamnet Super-Mario för förmågan att rädda valutasamarbetet, en anspelning på hjälten i dataspelet med samma namn.

Väggmålning i Milano av Super Mario Draghi. Foto: Piero Oliosi/TT

Italien (och Draghi) drar stor nytta av att EU beslutat om ett gigantiskt stödpaket, en återhämtningsfond, i pandemins spår. Italien är det största mottagarlandet och ska få 191 miljarder euro i lån och bidrag av fondens drygt 670 miljarder.

I Bryssel ses Mario Draghi som en av de viktigaste garanterna för att pengarna används rätt.

Under den 74-åriga premiärministern har ekonomin börjat växa. Draghi har inlett reformer för att förenkla och modernisera statsapparaten. Han har tagit in Italien i EU:s inre politiska krets via goda kontakter med Frankrikes president Emmanuel Macron.

Frankrikes president Emmanuel Macron och Italiens premiärminister Mario Draghi. Foto: LaPresse/TT

”Det är drag i Italien med Draghi”, som en svensk diplomat uttryckte sig förra året.

När det stod klart att Mario Draghi var en kandidat till presidentposten spred sig en oro bland medlemsländerna. Visst vill många se honom som president. Draghi kunde ha varit en stabiliserande faktor i det ofta så politiskt kaotiska Italien. En president sitter under sju år. Han eller hon kan i krislägen stoppa utnämningar av ministrar och därmed populister och extremister, heter det.

Problemet är att då hade någon annan blivit premiärminister, vilket kunde ha lett till nyval, att reformarbetet stannat av och EU-pengarna fryst inne. När 80-åriga Sergio Mattarella nu fortsätter ett tag till, men knappast i sju år, skjuts den oron på framtiden.

