Pia Gripenberg: Länder är beroende av varandra för att klara smittan

Det är vanskligt att jämföra statistik mellan länder som rör pandemin. Särskilt gäller det första vågen, när testning i stor skala inte kom igång och där dödsfall på äldreboenden inte alltid registrerades som att de berodde på covid-19.

Evelyn Jones genomgång är ändå intressant av flera skäl. En slutsats är att det verkar vara lättare att hålla smittan borta om du är i Europas utkant och inte har många landgränser. Grekland, Sverige och Portugal är inte samma transitländer som Belgien, Österrike eller Tjeckien. Den sistnämnda gruppen är mer beroende av samordnade insatser med sina grannländer.

Österrike har hittills lyckats tämligen bra, men så har nedstängningen också varit hård och lång. Likt reglerna hos tyska grannen.

När Belgien stängde butiker, barer och restauranger i mars förra året reste många av landets invånare till Nederländerna för att shoppa och partaja. Portugal lättade olyckligt på restriktionerna under julhelgerna, fick in den smittsamma varianten och har hårt drabbade Spanien som granne.

Jämförelsen visar även vilket behagligt liv vi trots allt haft i Sverige. Vi kan välja om vi vill gå på restaurang (just nu restriktioner för alkohol), klippa oss eller under kvällen ta en promenad med vänner. De valmöjligheterna har de flesta andra européer varit berövade under långa perioder. Många än i dag.

Tills vidare gäller för européerna att fortsätta härda ut. Det ligger mycket i vad en tysk lärare sade till DN nyligen: ”Det råder undantagsstillstånd. Den som lyckas uppleva några positiva stunder, och klarar sig igenom detta utan att bli galen, kan egentligen vara ganska nöjd”.

