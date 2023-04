Pia Gripenberg: Nu hoppas den europeiska socialdemokratin på Sanna Marin

Socialdemokraterna gick framåt i riksdagsvalet, mycket tack vare Sanna Marin. Men man förlorar regeringsmakten. På en presskonferens i Helsingfors motiverade hon varför hon slutar som partiledare.

– Det har varit tunga år och jag upplever att jag nu har möjlighet att stiga åt sidan, sade Sanna Marin, rapporterar Yle.

Hon fortsätter som vanlig riksdagsledamot samt deltar i regeringsförhandlingarna som valvinnaren Petteri Orpo, ledare för moderata Samlingspartiet, drar i gång efter påskhelgen.

Sanna Marin kommer inte att vara kandidat i nästa års presidentval, meddelade hon också.

För 37-åriga Marin öppnar sig dock en internationell karriär, om hon vill. De europeiska socialdemokraterna har det motigt just nu. De har tappat regeringsmakten i Sverige och Finland. Inför spanska valet senare i år ser det mörkt ut för premiärminister Pedro Sánchez. I Frankrike är partiet närmast tillintetgjort. I Tyskland sjunker opinionssiffrorna för Olaf Scholz, som kämpar med att hålla ihop sin koalitionsregering.

Undantagen är framför allt Danmark, där Mette Fredriksen lyckades behålla makten vid valet i höstas, och Storbritannien, där allt talar för maktskifte vid nästa års parlamentsval. Labours popularitet kan emellertid till stor del förklaras med de självmål som konservativa Tories bjudit på med sina ständiga ledarbyten.

Nästa år är det även EU-val. Röstberättigade i 27 länder ska välja 705 ledamöter till Europaparlamentet. Då ska även ny ordförande för EU-kommissionen och ny ordförande för Europeiska rådet utses. Den sistnämnda är den person som leder EU-toppmötena där EU:s stats- och regeringschefer möts.

Hållningen från Europarlamentet är att chefen för EU-kommissionen (som nu är tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen) ska utses av väljarna. Inför EU-valen 2014 och 2019 utsågs därför de stora partigrupperna inom EU var sin så kallad spitzenkandidat, toppkandidat.

2014 var luxemburgaren Jean-Claude Juncker kandidat för EPP, partigruppen för moderater och kristdemokrater. EPP fick flest ledamöter i parlamentet och Juncker blev EU-kommissionens ordförande.

I valet 2019 fick EPP återigen flest röster. Men dåvarande kandidaten Manfred Weber från Tyskland ansågs inte hålla måttet enligt stats- och regeringscheferna. Eftersom de har slutliga avgörandet gick jobbet i stället till Ursula von der Leyen.

Inför valet 2024 ska alltså nya toppkandidater utses. Och nu kommer Sanna Marin in i bilden. Be en EU-väljare från ett icke-nordiskt land nämna en internationellt känd socialdemokrat (eller för den delen finländsk politiker). Chansen är hög att den personen är just Sanna Marin.

Valet i Finland den gångna helgen fick ovanligt stor uppmärksamhet i europeiska medier på grund av Marin. Hon har gjort avtryck, inte minst i Brysselkretsar, och blivit en slags talesperson för den europeiska vänstern med sina samtidigt välavvägda och koncisa uttalanden. Och naturligtvis även genom sin ungdom och skönhet. Sådant har betydelse.

I den europeiska socialdemokratiska partigruppen finns många som gärna skulle se henne som toppkandidat i EU-valet 2024. I sådana fall ställs hon mot Ursula von der Leyen, som sannolikt blir EPP:s kandidat.

Sanna Marin kommer säkert att erbjudas andra internationella toppjobb. Ett som snart är ledigt är generalsekreterare för Nato. Dock är det knappast troligt att Natos allra färskaste medlem tar just den posten.

