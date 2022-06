Pia Gripenberg: Putin fick fart på processen att göra EU större

Ett av president Putins motiv att anfalla Ukraina var att stoppa utvidgningen av försvarsalliansen Nato. Det ser ut att bli tvärtom när Finland och Sverige blir medlemmar, även om det just nu är oklart när detta sker.

En annan geopolitisk utveckling som inte heller går Putins väg är att Europeiska unionen lyckats ena sig och snabbt infört sanktioner mot oligarker, ryska politiker och tjänstemän, företag liksom mot delar av rysk export och import.

Nu är dessutom EU på väg att bli större, när flera forna sovjetrepubliker väljer EU-vägen.

Direkt efter anfallet på Ukraina lämnade Moldavien, Georgien och Ukraina in sina ansökningar om att få bli medlemmar. De förlänger ytterligare kön av länder som vill in under EU:s paraply: Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Hur viljan är bland de två sistnämnda är högst diskutabel. Förhandlingarna med Turkiet ligger på is sedan länge. Serbien verkar vara på väg åt samma håll. Landet har inte fördömt ryska invasionen som det borde, enligt EU. Dessutom har man inte infört EU:s sanktioner mot Ryssland, vilket till exempel Albanien och Nordmakedonien gjort.

Det finns nära historiska, politiska och religiösa band mellan Ryssland och Serbien. Till det kommer att motståndet ökar mot att gå med i EU. Enligt en opinionsmätning från i april i vill bara 35 procent av serberna bli medlemmar i unionen.

Desto mer angelägna är andra länder. Nordmakedonien höll till och med en folkomröstning häromåret för att kunna byta namn på landet. Allt för att blidka grekerna, som har sin region med namnet Makedonien. När det hindret passerades är det i stället Bulgarien som har bromsat Nordmakedonien, av historiska och språkliga skäl. Nordmakedonien har fått vänta länge på att inleda sina medlemskapsförhandlingar.

Eftersom EU hanterar Albanien och Nordmakedonien tillsammans har även albanerna hållits på halster. Inte undra på att Albaniens premiärminister Edi Rama, med återhållen ilska, under ett toppmöte i Bryssel på torsdagen hälsade Ukraina välkommet med tillägget: ”Jag hoppas att det ukrainska folket inte har några illusioner.”

Bland de EU-länder som varit motvilliga till att ta in nya medlemmar har Putins anfall på Ukraina skärpt insikten att välkomnar inte EU dessa länder kanske de vänder sig åt ett annat håll. Kina har till exempel varit villigt att låna ut pengar och investera i Serbien, Montenegro med flera.

Frankrike är ett av länderna som länge varit tveksamt. När president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Olaf Scholz tog tåget till Kiev och sade att de välkomnade Ukraina i EU var det en vändpunkt. En rad EU-länder bytte efter det fot om Ukraina.

Men de splittringar som finns i dagens EU lär inte minska med på sikt ytterligare sex–sju länder. Det blir exempelvis svårt att framöver ena sig om ytterligare sanktioner mot Ryssland. Med fler medlemmar blir det än mer besvärligt att nå enighet i utrikes- och skattefrågor, områden där EU måste fatta enhälliga beslut.

För att inte tala om hur EU-budgeten måste stärkas om en rad relativt fattiga länder ansluter.

Frågan är därför om den ökade viljan att ta in nya EU-medlemmar verkligen översätts till förmågan att genomföra det.

