Polacker öppnar dörren för ukrainare på flykt

När DN tittar in på centralstationen i Przemysl råder ett ordnat kaos. Hjälparbetare och poliser distribuerar vattenflaskor, te kaffe och mat. Vid en receptionsdisk får nyanlända ukrainare hjälp med att hitta övernattning.

Trots att det är en mottagning för krigsflyktingar känns stämningen inte uppenbart desperat. Många av dem som har slagit sig ned på tältsängar och madrasser vet var de ska ta vägen.

Många har tidigare kontakter i Polen eller ett annat EU-land, trots allt lever och arbetar sedan tidigare omkring 2 miljoner ukrainare i Polen. Andra har ingen aning hur deras framtid ska gestalta sig.

Inte för att de inte skulle vara förtvivlade. Det syns i deras ögon att de går igenom någonting omskakande. De har i all hast och under svåra strapatser har tvingats lämna allt bakom sig. Deras liv har slitits sönder och de har övergett släktingar och hem.

Kommer de någonsin att få återse sitt land? Det kan ingen av dem säkert veta.

– Vi fick gå till fots i sjutton timmar för att nå gränsen, säger Nadia som pustar ut på en campingsäng inne i stationsbyggnaden. Hennes nioåriga dotter Karina ligger intill.

De lämnade sitt hem i Truskavets, en legendarisk kurort söder om Lviv. Nu väntar de på att Nadias mor ska komma och hämta Karina, som ska följa med mormor till Gdansk i norra Polen.

Själv ska Nadia återvända hem till Truskavets.

Jag frågar om hon inte är rädd att åka tillbaka till krigets Ukraina.

– Jo, jag är rädd. Fast alla kan ju inte åka iväg från vårt land. Och det blir så sorgligt utan Karina. Men det viktigaste är att hon är i säkerhet.

På en annan säng vilar Kristina Bielas från Lviv. Hennes 13-årige systerson Severyn slumrar under en filt.

– Jag ska ta med honom till Italien där hans mormor och mamma bor. Det är vår plan, men vi vet inte riktigt hur det kommer att gå.

Vårt samtal avbryts av en polis som kommer kånkande på en trave lådor med nygräddade äppelmunkar, som han delar ut till de nyanlända. En annan man går runt med en korg och delar ut ostfrallor.

– Hit kommer också mängder polacker från hela landet och sätter upp sig på listor för att erbjuda boende och jobb, berättar en man som registrerar nyanlända ukrainare vid ett fällbart bord. Det anländer ungefär 1 000 personer varje dag.

Flera av ukrainarna jag talar med är gripna av den generositet och värme som de möts av från polsk sida.

– I onsdags var jag på jobbet som vanligt, på torsdagen började ryssarna beskjuta oss med robotar. Så jag är så tacksam för att det polska folket ger oss all denna hjälp, säger Olga Sarachman, som kom hit från den lilla staden Sambir på andra sidan gränsen med sonen Bogdan, 14.

Solidariteten med det ukrainska grannfolket är slående, liksom skillnaden mot tidigare flyktingvågor.

När kriget i Syrien för sex år sedan utlöste en stor flyktingvåg var de polska reaktionerna svala, åtminstone från politiskt håll. Polen försökte stoppa EU:s förslag att alla länder skulle ta emot en viss andel krigsflyktingar.

Något liknande inträffade när Belarus diktator Aleksandr Lukasjenko förra året skapade en konstgjord flyktingström, genom att flyga in migranter från Irak, Syrien och Afghanistan och försökte pressa dem över gränserna till i Polen, Litauen och Lettland. Det fanns all anledning att tro att Lukasjenko, som nyss räddats kvar vid makten av Vladimir Putin, genomförde detta försök att sätta press på Väst och destabilisera EU i maskopi med Kreml.

Polen svarade med att införa undantagstillstånd vid gränsen mot Belarus och skickade tillbaka så många migranter från Mellanöstern som möjligt. Hjälparbetare, läkare och journalister vägrades tillträde till gränszonen.

Efter Rysslands anfall på Ukraina är attityden i Polen helt annorlunda. Alla ukrainare får komma in i Polen visumfritt.

Relationerna mellan de två grannfolken, polacker och ukrainare, har förvisso haft sina upp- och nedgångar genom historiens gång. Det saknas inte anledningar till ömsesidiga klagomål: långa tider av polsk övermakt, ukrainska massakrer på polacker, etniska rensningar, religiöst förtryck.

Men den solidaritet som Ukraina får från polsk sida i dessa dagar visar att förbindelserna mellan två trätande broderfolk kan förändras.

Och inte minst: varje ukrainare får nu bergfasta bevis på hur olika de behandlas av sina grannar. Medan Polen hjälper dem ägnar sig Ryssland åt att förstöra och förinta.

Det är något som oundvikligen kommer att sätta spår i de framtida relationerna mellan ukrainarna och de två grannfolken.

– Jag avskyr Putin, som inte låter oss leva i fred i vårt eget land utan bombar oss. Hade vi varit med i Nato skulle det här aldrig ha hänt. Kanske även Polen måste börja bli rädd för Putin, säger Olga Sarachman.

Ockuperade områden

Grafik: DN Källa: Institute for the Study of War