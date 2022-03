Polen – från auktoritärt styrd halvdemokrati till kontinentens moraliska guldgosse

Adam Michnik, journalist, historiker och mångårig politisk fånge i kommunistiska fängelser, grundade tidningen Gazeta Wyborcza i maj 1989 och har varit chefredaktör sedan dess. Michnik kommer till Stockholm den 9 maj för att ta emot Gilel Storch Award. Priset tilldelas personer som bidragit till att främja demokratiska och humanistiska värden i Gilel Storchs anda. Gilel Storch flydde från Lettland till Sverige i samband med andra världskriget. Han genomförde flera initiativ för att rädda judar undan Förintelsen. Prisutdelningen anordnas av Judisk Kultur i Sverige.

Slawomir Sierakowski, journalist, politisk analytiker och sociolog, är chefredaktör för den vänsterinriktade tidskriften Krytyka Polityczna. Han skriver essäer om polsk och europeisk politik i inhemska och internationella tidningar som Polityka, Newsweek och New York Times och har föreläst vid universitet som Yale, Princeton och Harvard.

Han har länge varit djupt engagerad i frihetskampen i Belarus och Ukraina. I januari 2014, mitt under den folkliga revolten Euromajdan i Kiev, skrev han en artikel i The Guardian under rubriken: ”Välkomna Ukraina till EU för att återskapa tron i projektet”.