Polen: Ryssland har stängt av gasen vid gränsen

Enligt polska RMF24 har all gas som tidigare kom in i Polen via en gasledning från Belarus nu slutat att komma och kurvor över gasflödet in i Polen via den ryska ledningen från Belarus visar att all gas stoppades på tisdagen.

Enligt det polska statligt kontrollerat olje- och gasföretaget PGNIG hade ryska Gazprom informerat dem om att gasen skulle stängas av klockan 08.00 på onsdagsmorgonen. Företaget säger enligt Reuters att man nu gör allt man kan för att återställa inflödet i landet.

RMF24 skriver att enligt klimatminister Anna Moskwa har Polen nog med reserver och kommer inte att få slut på gas.

Onet uppger också att en grupp som arbetar med energisäkerhet just nu sitter i ett extrainkallat möte på klimatdepartementet.

Polen har vägrat att betala för gasen från Ryssland i rubel och tidsfristen för att göra det gick ut i fredags. Polen har varit drivande när det gäller att försöka förmå EU att sluta köpa rysk gas.