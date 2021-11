Polen vill kalla in Nato för att lösa migrantkrisen

Tusentals migranter har rest till Belarus i hopp om att komma in i EU, men blivit fast i gränsområdet intill Polen. EU anklagar Belarus för att flyga in migranter och pressa dem att ta sig in i Polen illegalt i syfte att sätta tryck på unionen att lyfta redan befintliga sanktioner, uppger Reuters.

Omkring 50 migranter bröt sig på söndagen igenom styrkorna vid gränsen och tog sig in i Polen i närheten av byn Starzyna. Samtliga ska dock ha fångats in, enligt polska polisen.

EU planerar att införa nya sanktioner mot Belarus på måndagen, då utrikesministrarna i unionen möts. Sanktionerna är tänkta att omfatta flygbolag och reseagenturer som tros vara inblandade i att transportera migranter till gränsen.

– Vi kommer att ge grönt ljus för att utöka det legala ramverket för att införa sanktioner mot Belarus så att de kan appliceras på alla som deltar i smuggling av migranter till det här landet, säger EU:s utrikeschef Josep Borrell till den franska tidningen Le Journal du Dimanche.

Josep Borrell talade på söndagen i telefon med Belarus utrikesminister Vladimir Makei om migrantkrisen och de stundande sanktionerna. Efteråt skrev utrikeschefen på Twitter att han hade tagit upp frågan om den osäkra humanitära situationen vid gränsen.

”Människors liv måste skyddas och humanitära organisationer få tillträde. Den nuvarande situationen är oacceptabel och måste upphöra. Människor ska inte användas som vapen”, skrev han.

Belarus utrikesdepartement skriver å sin sida i ett uttalande att man har framhållit att sanktioner är meningslösa.

Polens premiärminister Mateusz Morawiecki menar att Nato nu måste vidta konkreta åtgärder för att lösa migrantkrisen. Enligt artikel 4 i Natofördraget kan alla allierade be om råd när ett land anser att dess territoriella integritet, säkerhet eller politiska oberoende är hotat.

– Det är inte tillräckligt för oss att offentligt uttrycka vår oro – nu behöver vi konkreta åtgärder och hela alliansens åtagande, sade Mateusz Morawiecki till den polska statligt styrda nyhetsbyrån PAP.

President Lukasjenko hotar samtidigt att stänga av naturgasen som Ryssland förser EU med, genom ledningarna som går över belarusiskt territorium. Rysslands president Putin framhåller att det skulle vara ett brott mot avtalet och på lördagen sade den ryske ledaren att han hade pratat med Lukasjenko, men att han då inte hade fått någon antydan om att denne planerade att strypa gasen, uppger BBC.

– Så klart kan Lukasjenko i teorin, som president i ett transitland, beordra att våra leveranser stängs av till Europa. Men det här skulle innebära ett brott mot vårt gastransitavtal och jag hoppas att det inte kommer att ske, sade Putin och fortsatte:

– Det finns inget bra med detta och jag kommer så klart att prata med honom om den här saken. Han kanske sade det i ett vredesutbrott.

Martin Kragh, biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet, har svårt att se att Lukasjenko kommer att vidta drastiska åtgärder som att stänga av naturgasen utan att det är förankrat hos Kreml. Han menar att Putin och Lukasjenko regelbundet talar med varandra och står på samma sida i migrantkonflikten med EU.

– Ryssland har ställt sig hundra procent bakom Lukasjenko. Det finns ingen tvekan om var Moskvas inställning är i den här frågan, säger han till DN.

Däremot har de intagit två olika roller i konflikten med EU, menar han.

– Koreografin som skapats är att Lukasjenko framställs som den oresonlige ”vettvillingen” som utnyttjar migranter och oskyldiga människor för politiska syften. Putin framställer sig mer som en reflekterande statsman.

