Polis erkände 24 våldtäkter – döms till minst 30 års fängelse

Vittnesförhören mot den 48-årige Londonpolisen, som greps i oktober 2021, inkluderar en mängd historier om förnedring och dominans, och berättelser om hur han som polis utnyttjat sin yrkesroll för att komma undan med brotten, rapporterar brittiska medier.

En kvinna berättar i förhör att hon lämnats självmordsbenägen efter att David Carrick våldtagit henne flertalet gånger. En annan kvinna säger att Carrick ”betydande antal tillfällen” slog henne med en piska och ”straffade” henne genom att stänga in henne i en skrubb under trappan, skriver The Guardian i sin rapportering från rättegången. Carrick uppträdde mycket aggressivt och hotade henne med sin polisbatong, har kvinnan berättat.

Flera av övergreppen har till rättens förfäran även bevittnats av barn.

48-åriga David Carrick anställdes av Londonpolisen, The Metropolitan Police, år 2001 och övergreppen påbörjades två år senare. Carrick greps under hösten 2021 efter att en kvinna som sade sig blivit utsatt lämnade in en anmälan mot honom. Då hade minst en annan kvinna tidigare anmält 48-åringen, men hon hade senare dragit tillbaka sitt medverkade i utredningen vilket resulterade i att Carrick fick återgå till sina ordinarie arbetsuppgifter.

Domaren, Bobbie Cheema-Grubb, säger att Carrick orsakat offren ”oåterkallelig förödelse i livet” och flera av kvinnorna har sagt att de inte kommer att kunna lita på vare sig män eller polisen igen.

Protester utanför rättegången i London på tisdagen. Foto: Tayfun Salci/TT

Carrik blev 2009 en del av den så kallade parlamentariska och diplomatiska skyddsenhet och tilläts rutinmässigt bära vapen. Domaren hänvisar till det faktum att han 2005 i tjänsten deltagit i en utbildning om våld i hemmet, skriver BBC.

Carrik döms till 36 livstidsstraff och kommer att avtjäna minst 30 år i fängelse innan han har möjlighet att bli villkorligt frigiven. Han har erkänt 85 anklagelser mot honom, inklusive 24 våldtäkter, skriver The Guardian.

Rätten har gått med på strafflindring på grund av erkännanden.

Skandalen uppdagas knappt två år efter att en 33-årig kvinna våldtogs och dödades av en polisman i London. Under rättegången framkom det att den då 48-årige polismannen förde bort kvinnan genom ett falskt polisingripande. Han dömdes till livstids fängelse.

Efter anklagelserna mot Carrik har Londonpolisen fått order om att på nytt kontrollera samtliga polisanställda, runt 45 000, mot olika nationella register för att upptäcka eventuella brottsmisstankar som tidigare missats. Även polishögskolan i Storbritannien uppmanas att stärka kontrollen av ansökande.

Minst 1 000 fall av sexualbrott och misshandel som involverar runt 800 poliser i Londonområdet utreds redan av myndigheten. Premiärminister Rishi Sunak har efter den senaste skandalen påpekat att polisen måste återfå förtroendet hos allmänheten.

