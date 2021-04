Polis misstänks för brott efter skjutningen i Minnesota

Skjutningen inträffade i söndags, då 20-årige Daunte Wright stoppades av polis i staden Brooklyn Center, en förort till Minneapolis. När polisen upptäckte att Wright var efterlyst försökte de gripa honom, men han satte sig i bilen igen och polisen öppnade eld, har polisen tidigare uppgett.

Händelsen fångades på bild genom polisens kroppskamera.

Polisen som sköt greps på onsdagsmorgonen i USA, lokal tid. Hon misstänks nu för ”second degree manslaughter”, vilket i Sverige kan jämföras med grovt vållande till annans död eller möjligen dråp. Maxstraffet i Minnesota är tio års fängelse och böter på 20.000 dollar, uppger åklagaren enligt CNN.

Polisen, som har 26 år i yrket, lämnade på tisdagen in sin avskedsansökan, men borgmästaren Mike Elliott uppger att han inte har godkänt den. Han säger att de fortsätter att granska saken.

Stadens polischef Tim Gannon sade på måndagen att polisen hade för avsikt att dra sitt elchocksvapen – inte sin pistol – och att dödsskjutningen verkade vara ett misstag, uppger CBS Minnesota.

På tisdagen uppgav borgmästaren att även Tim Gannon hade lämnat in sin avskedsansökan. Samtidigt sade Elliott att staden redan hade beslutat att avskeda både polisen och polischefen.

Människorättsadvokaten Nekima Levy Armstrong, som tidigare varit verksam inom medborgarrättsrörelsen National Association for the Advancement of Colored People, säger till DN att de nuvarande anklagelserna mot polisen är långt ifrån tillräckliga.

– Hon måste åtalas för mord inte bara dråp, baserat på det faktum att hon hade 26 år i tjänsten, säger hon.

Nekima Levy Armstrong menar att polisen bär ett större ansvar med tanke på att hon har jobbat så länge.

– Rasprofileringen av Daunte Wright låg till grund för den här situationen. Hon skulle ha vetat bättre.

