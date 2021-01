Polisen dödar fler i Venezuela än vad de kriminella gör

Rapporten är gjord av den välrenommerade organisationen Observatorio Venezolano de Violencia som studerat förra årets mordstatistik. Organisationen fann att 4.153 människor föll offer för kriminellas våld i landet. Det visade sig vara 78 personer färre än vad polisen hade ihjäl under samma period. De överraskande siffrorna visar att situationen i Venezuela blivit nästintill laglös.

”Polisens dödande har spridit sig över hela landet. Att döda verkar vara den enda säkerhetspolitik som genomförs. I tolv delstater dödade polisen fler än vad brottslingarna gjorde”, står det i rapporten.

Organisationen pekar på att det skett en kraftig ökning av polisvåldet - det har nästan tredubblats sedan det senaste fria valet hölls i Venezuela 2016. Såväl FN, den internationella brottmålsdomstolen i Haag och de amerikanska staternas organisation OAS utreder Maduroregimen för brott mot mänskligheten.

Nicolas Maduro Foto: Matias Delacroix/AP

Enligt OAS har det utförts 18.000 utomrättsliga avrättningar sedan Nicolás Maduro tog över som president efter att Hugo Chávez dog 2013. Uppemot 15.000 politiska motståndare har fängslats och 650 personer har torterats av regimen.

Internationella brottmålsdomstolen i Haag håller sedan två år tillbaka på med två utredningar av Nicolás Maduro som kommer att fortsätta under 2021.

Rapporten om polisvåldet visar att medborgarna i Venezuela löper 40 gånger högre risk att dödas av polis än medborgarna i USA. Sammantaget mördades 45,6 personer per 100.000 invånare i Venezuela förra året. Det är en av de högsta siffrorna i världen.

Att Venezuela blivit en av världens farligaste platser har fått fem miljoner invånare att migrera de senaste åren. Familjerna flyr också undan matbrist och dålig sjukvård. Efter Syrien är Venezuela det land i världen som genererat flest flyktingar de senaste åren.

Förra månaden drunknade 21 venezolaner när de försökte fly till Trinidad och Tobago i en båt som kapsejsade. De senaste åren har närmare 20.000 venezolaner flytt till Trinidad som ligger endast några sjömil från Venezuelas kust.

Venezolanska flyktingar som kommit illegalt till Trinidad/Tobago tas om hand om polisen i mitten av december. Veckan innan drunknade 21 venezolaner i ett försök att fly till Trinidad/Tobago Foto: Humberto Matheus/Sipa

Människorättsorganisationen Amnesty International kritiserar Trinidads regering för att ha sänt tillbaka en del av flyktingarna, varav flera barnfamiljer, men regeringen försvarar sig med att landet inte har någon flyktinglagstiftning och därför inte kan ta hand om flyktingarna.

Även Venezuelas urfolk har drabbats hårt av Nicolás Maduros politik. I söndags dog 38-årige Salvador Franco i ett av regimens fängelser. Han tillhör urfolket pemón som under 2019 försökte hjälpa oppositionsledaren Juan Guaidó att föra in hjälpsändningar till det krisdrabbade landet. Salvador Franco och tolv andra fängslades efter att de med pilbågar och spjut försökt hindra regimens militära styrkor att nå fram till gränsen mot Brasilien där hjälpsändningarna skulle föras in.

Utanför fängelset i staden Guatire, utanför huvudstaden Caracas, har mammorna till de 12 andra fängslade samlats för att kräva att deras söner släpps för att de inte också ska dö i fängelset. På Twitter sprider den venezolanska människorättsorganisationen Foro Penal en video där Felicia Pérez vädjar till det internationella samfundet att hjälpa henne att få ut sina tre söner.

– Snälla, vi står här för att få ut de tolv fängslade innan de går samma öde till mötes som Salvador Franco, säger Felicia Pérez.

Fakta. Venezuela Innan Hugo Chávez tog över 1999 var Venezuela ett av de rikaste länderna i Latinamerika. Den ojämna fördelningen av inkomsterna från oljan ledde till att han genomförde en revolution som skulle fördela pengarna mer jämlikt. Hans projekt misslyckades och Venezuela är i dag, trots sina enorma oljereserver, ett av de fattigaste länderna i Latinamerika. Enligt Andrés Bello-universitetet i Caracas lever ungefär 60 procent av landets befolkning i fattigdom. Visa mer

https://twitter.com/ElPitazoTV/status/1345846365209972744?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1345846365209972744%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Felpitazo.net%2Fpolitica%2Fguarenas-cuerpo-del-pemon-salvador-franco-fue-llevado-al-eje-homicidios-del-cicpc%2F