Polisen vägrar frihetsberöva Zuma trots fängelsedom

Under den gångna helgen har tusentals anhängare till Sydafrikas tidigare president Jacob Zuma samlats utanför hans bostad i byn Nkandla i KwaZulu-Natalprovinsen. De har bildat en mänsklig mur för att förhindra polisen att gripa Zuma, som förra veckan dömdes till 15 månaders fängelse för domstolstrots.

Domen fälldes av landets författningsdomstol efter att Zuma vägrat att samarbeta med den kommission som utreder maktmissbruket under hans nio år som landets president.

Nu skriver polisministern Bheki Cele i ett brev till landets biträdande chefsdomare Raymond Zondo (som också råkar vara ordförande i kommissionen som utreder maktmissbruket) att man inte kommer att frihetsberöva Zuma.

Zuma har i ett sista desperat försök att undvika fängelse vädjat till rätten om att slippa avtjäna straffet. Expresidentens inlaga är inte en överklagan. Någon sådan möjlighet finns inte då domen meddelats av den högsta instansen i landets rättsväsende. Men ändå kommer polisen inte att verkställa frihetsberövandet.

– Mot bakgrund av den unika situationen och utvecklingen och det juridiska ramverket, kommer vi att avvakta med fortsatta insatser med respekt för den juridiska processen, skriver polisministerns advokater i brevet.

https://twitter.com/Eusebius/status/1412200865998553088?s=20

Zuma, som gång på gång attackerat landets domstolar och som tidigare sagt sig vara redo att ta ett eventuellt straff, hävdar nu att hans hälsa är så svag att han inte skulle överleva tiden i fängelse. I ett tal till sina anhängare på söndagen hävdade Zuma att landet gått tillbaka till apartheidtiden.

Zuma har ofta trätt in i en offerroll under de många juridiska turerna kring honom. Han utkämpar för tillfället ett tvåfrontskrig i rättssalarna. Dels står han anklagad för korruption i över 700 åtalspunkter för den stora vapenaffären för 20 år sedan, dels utreds om han sålde ut beslutsfattandet till den indiska näringslivsfamiljen Gupta under åren som president.

Jacob Zuma efter sitt anförande till anhängarna vid Nkandla på söndagen. Foto: EMMANUEL CROSET

Även Zumas bostad i KwaZulu-Natal är föremål för kontroverser. För tio år sedan renoverades den för över 100 miljoner kronor och de sydafrikanska skattebetalarna fick bland annat bekosta en swimmingpool och en amfiteater på området. Zuma tvingades sedan betala tillbaka en del av kostnaderna.

Situationen beskrivs av lokala medier som uppjagad och polisen tycks till varje pris vilja undvika en konfrontation. Minnet av hur man hanterade en vild strejk i staden Marikana för snart tio år sedan, då 34 gruvarbetare sköts ihjäl av polis, är färskt i landet. Och just i KwaZulu Natal, där Zuma fortfarande har starkt stöd, anses risken för våldsamheter vara större än i andra delar av Sydafrika.

I sociala medier är läget polariserat. Zuma-motståndare menar att samlingen kring Nkandla snarast bör upplösas, oavsett det juridiska läget. För tillfället råder i princip förbud mot folksamlingar då landet drabbats hårt av den tredje vågen av covid-19.