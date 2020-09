Poliser skjutna under demonstrationer i Kentucky

Efter onsdagens åtalsbesked blossade demonstrationer upp på gatorna Louisville. Protesterna riktas mot att bara en av tre poliser åtalas för inblandningen i dödsskjutningen av Breonna Taylor i mars. Polisen åtalas för att ha utsatt 26-åringens grannar för fara, inte för att ha orsakat hennes död.

Foto: JEFF DEAN

Vid 21.00, lokal tid, skulle ett nattligt utegångsförbud träda i kraft i staden. Några minuter tidigare larmades polis till en misstänkt skottlossning i stadens centrala delar. I samband med insatsen sköts två poliser.

Senare under kvällen meddelade stadens polischef, Robert Schroeder att två poliser vårdas på sjukhus. Skadeläget är stabilt. En misstänkt har gripits, men polisen har inte gått ut med detaljer om personen.

Under protesterna greps ett femtiotal personer, skriver lokaltidningen The Courier Journal. Nationalgardet har kallats in för att få kontroll på demonstrationerna.

Enligt AP har protester mot åtalet också ägt rum i Chicago, Washington DC, Atlanta och New York. I Atlanta skingrade polisen demonstrationerna med tårgas och flera personer greps, rapporterar tv-kanalen WSB-TV.

Demonstrationer i Louisville. Foto: Jeff Dean/AFP

Breonna Taylor dödades när hon låg och sov efter att tre civilklädda polismän tagit sig in i hennes pojkväns lägenhet. Pojkvännen misstänktes för narkotikainnehav och en skottlossning utbröt mellan honom och poliserna. Breonna Taylor träffades av åtta kulor och avled.

En kula trängde in i en intilliggande lägenhet. Det är för detta skott polisen åtalas. Enligt åtalsjuryn har han avfyrat sitt vapen ”utan respekt för människoliv”.

Efter onsdagens oroligheter twittrade President Donald Trump ut sitt stöd till de skjutna poliserna. Han skrev också att den amerikanska staten står redo att hjälpa till i staden.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1308960421211254785