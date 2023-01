Polisman dödades under stormningen – hustrun stämmer Trump

Brian Sicknic arbetade sent in på kvällen under stormningen den 6 januari och kollapsade vid 22-tiden. Han avled knappt 24 timmar senare till följd av två strokes.

I en stämningsansökan som överlämnats till en federal domstol i Washington pekar hans fru Sandra Garza ut expresident Donald Trump och två andra upprorsmakare som ansvariga för hans död.

Garza menar att Trumps månadslånga vägran att erkänna Joe Biden som segrare i presidentvalet sporrade de våldsamheter som i sin tur utöste Sicknicks livshotande tillstånd.

”Många deltagare i attacken har avslöjat att de agerade enligt vad de trodde var ett svar på Trumps direkta order för att tjäna sitt land” står det i stämningsansökan enligt The Guardian.

I en tweet uppmanade expresidenten sina anhängare att tåga mot Kapitolium och protestera mot Joe Biden som president, något som skulle bekräftas vid en ceremoni i kongressen samma dag. Ett särskilt granskningsutskott i USA:s kongress har senare slagit fast att Donald Trump är ytterst ansvarig för storminigen och uppmanat USA:s justitiedepartement att väcka åtal mot honom.

”Trump uppviglade direkt våldet vid Kapitolium och såg sedan gillande på när byggnaden invaderades”, skriver Sandra Garza i stämningsansökan.

Julian Khater och George Tanios anklagas å sin sida för att ha konfronterat polisen bland annat med så kallad björnspray – en starkare typ av pepparsprej.

Fakta. Stormningen av Kapitolium Den 6 januari 2021 samlades tusentals Trumpanhängare i Washington för att protestera mot Joe Bidens seger i presidentvalet – som skulle bekräftas vid en ceremoni i kongressen samma dag. Efter demonstrationen stormades Kapitolium av uppemot 2 000 personer. Fem personer dog under och efter attacken. 138 poliser skadades och fyra har senare begått självmord. Vid det här laget är över 960 personer misstänkta för brott eller dömda för brott i samband med stormningen. Ungefär hälften har erkänt brotten. Stewart Rhodes, ledare och grundare för högerextrema och paramilitära Oath Keepers, fälldes för uppvigling ihop med en lokal Oath Keepers-ledare i slutet av november i år. Visa mer

