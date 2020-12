Antony Blinken Foto: Jose Luis Magana/AP

Utrikesminister: Antony Blinken

Med gråsprängd sidbena, en kultiverad uppväxt i Paris och New York och examen från prestigeuniversiteten Harvard och Columbia är Antony Blinken själva sinnebilden av en aristokratisk diplomat. Den 58-årige Blinken, som varit nära Bidenmedarbetare i två decennier, ska på nytt ansluta USA till Parisavtalet, lappa ihop Iranavtalet och bromsa USA:s utträde ur Världshälsoorganisationen. Blinken var utrikespolitisk rådgivare i Obamaregeringen, där han argumenterade för att USA skulle angripa Syrien när landets diktator Bashar al-Assad dödade sin egen befolkning. Blinken var påverkad av sin egen familjehistoria. Hans styvfar flydde och överlevde Auschwitz. ”När han oroar sig över giftgas i Syrien, tänker han oundvikligen på den gas med vilken hela min familj utplånades”, sade styvfadern Samuel Pisar i en intervju om Blinken.

Janet Yellen Foto: Jacquelyn Martin/AP

Finansminister: Janet Yellen

Janet Yellen blir USA:s första kvinnliga finansminister. Under sin karriär har 74-åringen sprängt många glastak. Obama utnämnde henne till den första kvinnliga centralbankschefen i amerikansk historia. När Yellen undervisade på Harvard var hon universitetets enda kvinnliga ekonomiprofessor, en tid hon beskrivit som ”väldigt ensam och nedslående”. Som ordförande för forskningsorganisationen American Economic Association var Yellen ansvarig för en kartläggning där tusentals amerikanska ekonomer vittnade om diskriminering och sexuella övergrepp på sina arbetsplatser. Yellen sägs ha förutsett den amerikanska finanskrisen 2008. Som finansminister blir hennes främsta uppgift att försöka återställa den amerikanska ekonomin efter pandemin. DN:s USA-korrespondent Martin Gelin beskriver Yellen som en ”budgetpolitisk duva som lär förespråka generösa stimulansåtgärder”. Är gift med ekonomiprofessorn George Akerlof, som fick Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2001.

Alejandro Mayorkas Foto: J.Scott Applewhite/AP

Minister för inrikes säkerhet: Alejandro Mayorkas

Alejandro Mayorkas, 60, med rötter på Kuba, blir den förste ministern med latinamerikansk bakgrund som leder departementet för inrikes säkerhet. Under Trump har säkerhetsdepartementet genomfört för en brutal gränspolitik som särskilt missgynnat asylsökande från Latin- och Centralamerika. Mayorkas ska återskapa förtroendet för myndigheten och upphäva en del av Trumpregeringens invandringslagar, som drastiskt minskade antalet flyktingar som släpptes in i USA. Mayorkas har arbetat länge på säkerhetsdepartementet. Under Obama var han den huvudsakliga arkitekten bakom reformen som lät barn till papperslösa invandrare, så kallade drömmare, studera och arbeta lagligt i USA. Trump osäkrade drömmarnas liv genom att upphäva deras rättigheter. Nu ska Mayorkas försöka stabilisera deras situation.

Xavier Becerra Foto: Rich Pedroncelli/AP

Hälsominister: Xavier Becerra

En överraskning! Xavier Becerra, 62, är en radikal delstatsåklagare i Kalifornien. I sin nuvarande roll har Becerra lett det juridiska motståndsarbetet mot Trump. Han har initierat över 100 stämningar mot Trump. Becerra stred för att bevara Obamas sjukvårdsreform, men han har också försvarat aborträttigheter som konservativa sydstater försökt inskränka. Född i en arbetarklassfamilj i Sacramento nordväst om San Francisco var Beccera den första i familjen som studerade vid universitet. Mamman invandrade till USA från Mexiko. Har egentligen en mer radikal syn på den amerikanska välfärden än Biden – Beccera vill förstatliga sjukvårdssystemet. Men har lovat att anpassa sig till Bidens mittenpolitik. På grund av pandemin får Becerra en central roll i regeringen. Men att hälsoministern inte själv är läkare kan göra delar av skrået besviket.

Lloyd Austin Foto: Susan Walsh/AP

Försvarsminister: Lloyd Austin

Lloyd Austin blir USA:s första svarta försvarsminister. Ett litet kontroversiellt val av Biden då många politiker i USA anser att försvarshögkvarteret Pentagon bäst leds av en person som inte själv är militär. (En soldat måste egentligen vara pensionerad i sju år innan han kan bli försvarsminister; Austin hoppas att kongressen har överseende, vilket man hade när Trump valde Jim Mattis till försvarsminister 2017.) Austin är en nyligen pensionerad general dekorerad med fyra stjärnor. Under tre år ledde han kampen mot IS i Mellanöstern. Austins första uppgift som försvarsminister blir att distribuera ett vaccin till det amerikanska folket. Biden menar att Austin är tränad för just det slags storskaliga krishantering: Under Obama ansvarade Austin för att forsla hem 150.000 amerikanska soldater från Irak.

Marcia Fudge Foto: Jim Watson/AFP

Bostadsminister: Marcia Fudge

68-årig, afroamerikansk kongressledamot från Ohio som får en nyckelroll när Bidenregeringen ska lösa den utbredda hemlöshet som drabbat USA i spåren av pandemin. Fudge har varit ordförande för Congressional Black Caucus, gruppen av afroamerikanska kongressledamöter som spelade en avgörande roll när Demokraterna nominerade Joe Biden till partiets presidentkandidat. En av kongressens mer frispråkiga demokrater, som inte drog sig för att kritisera Obama eller dess ledare i kongressen Nancy Pelosi. ”Jag företräder ungar som går till kylslagna skolor, som inte har mat på borden. Jag kan inte ta några risker med dem”, har hon sagt. Som bostadsminister kommer Fudge att försöka återskapa en bostadspolitik som värnar USA:s minoriteter och som gör det svårare för hyresvärdar att diskriminera utifrån hudfärg och sexualitet.

Tom Vilsack Foto: Susan Walsh/AP

Jordbruksminister: Tom Vilsack

Vilsack är Bidens mest konservativa ministerval hittills. Den tillträdande jordbruksministern var Obamas jordbruksminister under åtta år. Under Trump har Vilsack varit chef för Mejeriernas exportråd, alltså företrätt den amerikanska jordbruksnäringens intressen. Demokraternas vänsterflank vill att Jordbruksdepartementet ska rikta mer intresse och pengar till fattigdom- och klimatfrågor. De betraktar Vilsack som en bromskloss, allt för styrd av de bakåtsträvande jordbruksfacken.

Denis McDonough Foto: Susan Walsh/AP

Minister för krigsveteraner: Denis McDonough

Strax innan Obama svors in som president 2009 ville en utrikespolitisk rådgivare absolut att Obama skulle lära sig göra en ordentlig honnör. Denne militäriskt disciplinerade medarbetare var Denis McDonough, en ”lång och knotig” slitvarg med ”utskjutande haka, insjunkna ögon och ett grått hår som fick honom att se äldre än ut sina trettionio år”, som Obama introducerar McDonough i sina nyutkomna memoarer ”Ett förlovat land”. McDonough, som blir USA:s nästa minister för krigsveteraner, är uppvuxen i katolsk elvabarnsfamilj i småstaden Stillwater i Minnesota. I Vita huset, där han befordrades till stabschef under Obamas andra mandatperiod, slet McDonough hårdare än någon annan. Hans ”relation till sitt arbete” var en ”sorts ritual och en form av självförnekelse”, skriver Obama. Nu ska McDonough slåss så ”inihelvete” för landets krigsveteraner och garantera dem den ”sjukvård, respekt och värdighet som de förtjänar”.

Pete Buttigieg Foto: Kevin Lamarque/AFP

Transportminister: Pete Buttigieg

Den första öppet homosexuella ministern i ett amerikanskt presidentkabinett någonsin. Mot slutet av Demokraternas primärval försonades åldringen Biden och den 38-årige ynglingen Buttigieg i ett ömsint far-och-son-förhållande. Biden sade flera gånger att Buttigieg påminde honom om hans framlidne son Beau; det finaste omdöme man kan få av den tillträdande presidenten. Transportminister kan låta som en marginell ministerpost. Men den tidigare borgmästaren för samhället South Bend i Indiana, Mayor Pete, tar täten i Bidenregeringens klimatarbete. Transportdepartementet reglerar utsläpp från biltrafiken. Det finns 250 miljoner personbilar i USA och biltrafiken är den största utsläppskällan av växthusgaser i landet.

Jennifer Granholm Foto: Carolyn Kaster/AP

Energiminister: Jennifer Granholm

USA:s blivande energiminister har rötter i Robertsfors, det lilla brukssamhället i Västerbotten som gett Sverige Sahara Hotnights och Maud Olofsson. Jennifer Granholms farfars far Anders var kommunförsamlingens ordförande i Robertsfors. Själv föddes Jennifer Granholm i Vancouver i Kanada, dit hennes farfar utvandrade i början av 1900-talet. Familjehistorien har haft stor betydelse för hennes politiska engagemang, skrev hon på Twitter häromdagen. ”Min farfar sköt sig själv i desperation när han inte kunde hitta ett jobb för att försörja sin familj. Min pappa var tre år gammal vid den tiden. Min farmor blev en ensamstående mamma för tre, i svår landsbygdsfattigdom i en stuga utan rinnande vatten.” Granholm är tidigare guvernör för Michigan, centrum för den amerikanska fordonsindustrin. Biden hoppas att Granholm ska kunna balansera mellan två intressen: bevara stödet från den vita industriarbetarklassen i Mellanvästern. Och samtidigt reformera rostbältets traditionella tillverkningsindustri i mer miljövänlig riktning med fokus på förnybara energikällor.

Deb Haaland Foto: TT

Inrikesminister: Deb Haaland

Deb Haaland, 60-årig kongressledamot från New Mexiko, representerar den amerikanska ursprungsbefolkningen. ”En röst som min har aldrig tidigare varit minister i kabinettet eller chef för inrikesdepartementet”, twittrade Haaland efter nomineringen. Som inrikesminister kommer Haaland att företräda regeringen i kontakten med ursprungsbefolkningen och ytterst ansvara för stammarnas landmassor, utbildningspolitik och finanser. Som inrikesminister ansvarar hon också för USA:s 62 nationalparker. Vidsträcka områden som Yellowstone i Klippiga bergen i västra USA är populära turistmål med bevarade ekosystem – och samtidigt politiskt laddade platser, då marken en gång beboddes av ursprungsbefolkningen.