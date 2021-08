Prins Andrew stäms för påstådda sexövergrepp

Den i dag 37-åriga amerikanskan hävdar att prinsen förgripit sig på henne vid tre tillfällen när hon var 17 år gammal.

Händelserna ska ha inträffat 2001 och 2002, dels hemma hos den dömde sexbrottslingen Jeffrey Epstein i New York och på finansmannens privata ö Karibien, dels i Epsteins vän, societetslejonet Ghislaine Maxwells hem i London.

Nu stämmer Guiffre prinsen i en domstol iNew York. Giuffre menar att prinsen var medveten om hennes unga ålder när de hade sex mot hennes vilja. Han ska också ha vetat om att hon var offer för människohandel.

Enligt åtalet har händelserna orsakat ”betydande känslomässig och psykologisk ångest och skada” hos offret. Där står också att prinsen utnyttjat sin höga ställning för att förgripa sig på Guiffre.

”För tjugo år sedan gjorde prins Andrews rikedom, makt, position och kopplingar att kan kunde förgripa sig på ett sårbart barn utan någon där för att skydda henne”, lyder stämningsansökan, enligt BBC.

Prins Andrew, 61, har vid upprepade tillfällen nekat till anklagelserna.

– Det skedde inte. Jag kan helt kategoriskt säga att det inte inträffade. Jag har inget minne av att någonsin ha träffat den här kvinnan. inget alls, har prinsen tidigare sagt till BBC.

Samtidigt finns ett fotografi publicerat av Mail on Sunday som visar honom med armen runt Giuffre – en bild hovet avfärdat som förfalskat.

Stömningen är möjligt genom delstaten New Yorks specialinstiftade Child Victims Act, som 2019 gav personer som utsatts för sexuella övergrepp som barn chansen att pröva fallet civilrättsligt även om ärendet preskriberats. Möjligheten fanns ursprungligen under ett års tid, men förlängdes på grund av pandemin.

Miljardären Epstein dömdes 2008 för att ha köpt sex av minderåriga. Sommaren 2019 greps affärsmannen på nytt efter anklagelser om trafficking med ett nätverk av minderåriga flickor. I augusti samma år tog Epstein sitt liv i en häktescell i New York.

”Sexslavarna” ska också ha utnyttjats av hans bekanta, bland dessa den brittiske prinsen. Enligt Giuffre fördes hon till London 2001 av Epstein för att möta kungligheten.

– Jag visste att jag skulle göra det som prinsen ville eftersom det skulle göra honom glad och det var det som Epstein väntade sig av mig, sa Virginia Giuffre under en omtalad intervju med BBC i december 2019.

Virginia Giuffre i intervjun med BBC från 2019.

Två veckor tidigare hade prinsen själv låtit sig intervjuas av BBC om sitt samröre med Epstein – en pr-katastrof som slutade med att Andrew tvingades dra sig tillbaka från det officiella arbetet för det brittiska kungahuset.

Bland annat fokuserade prinsen i BBC-intervjun på Giuffres anklagelse att han svettats mycket under deras möte. Enligt kungligheten var detta omöjligt, då han på grund av en andrenalinchock under Falklandskriget inte kunde svettas under en period.

Efter intervjun valde också flera organisationer att bryta med prinsen, bland annat London Metropolitan University och den kungliga filharmoniska orkestern.

Senare har prinsen sagt att han han ångrar vänskapen med Jeffrey Epstein.

– Hans självmord har lämnat många frågor obesvarade, framför allt för hans offren, och jag känner djupt för alla som har påverkats och vill ha någon form av avslut.

– Jag kan bara hoppas att de efter hand kommer kunna bygga upp sina liv. Självkart är jag villig att att hjälpa rättsväsendet med deras utredningar om det behövs.

Samtidigt har åklagaren i Epsteinfallet hävdat att prinsen inte visat samarbetsvilja under utredningen.

Sommaren 2020 greps också Ghislaine Maxwell av FBI misstänkt för att ha lockat unga flickor till att ha sex med Epstein och hans bekanta. Enligt åklagare ska vissa av flickorna inte ha varit äldre än 14 år när Maxwell tog kontakt med dem.

Gripandet satte på nytt fokus på vilken roll prins Andrew spelat i Epsteins utnyttjande av unga flickor. Rättegången mot Maxwell väntar senare i höst.

Läs mer: Brittiska prins Andrew – partyprinsen som blev en paria

Prinsens vän: Ghislaine kommer aldrig att offra Andrew

Katrine Marçal: Om Ghislaine Maxwell pratar kan det få stora konsekvenser för kungahuset