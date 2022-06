Prins Charles hyllning: Du har funnits här för oss

En stor scen hade byggts upp framför det kungliga slottet i centrala London.

Den 96-åriga jubilaren syntes själv inte till, inte heller barnbarnet prins Harry och hans fru Meghan Markle, hertigen och hertiginnan av Sussex, men runt 30 av de andra kungliga familjemedlemmarna följde konserten från vip-läktaren.

Under kvällen höll äldste sonen prins Charles tal till sin mammas ära.

– Ers majestät, mamma (mummy), sade han och möttes av publikens jubel.

– Storleken på kvällens firande, och den enorma värme och kärlek som har vällt fram under den här jubileumshelgen är vårt sätt att säga: Tack. Tack från din familj, nationen, samväldet, ja faktiskt hela världen, fortsatte tronföljaren.

Prinsen poängterade att drottningen väldigt gärna hade velat vara på plats om det hade varit möjligt, men att hon tittade på konserten på tv och att hon med säkerhet var mycket rörd.

– Ni är hennes anledning att kliva upp på morgnarna, sade prinsen och vände sig till publiken.

En stor publik samlades vid Buckingham Palace för jubileumskonserten. Foto: Vuk Valcic/TT

Drottningen har inte deltagit i några av festligheterna sedan i torsdags, då den fyra dagar långa festhelgen inleddes. Hovets beskrivning är att hon har problem med rörligheten.

Utöver de tiotusentals personer som hade köpt biljetter och följde konserten på plats förväntades miljontals tittare följa sändningen på tv.

Festligheterna inleddes med ett filmklipp där drottningen drack te med den tecknade björnen Paddington.

Sedan följde en kavalkad av brittiska och internationella stjärnor. De aktiva medlemmarna i rockbandet Queen, tillsammans med sångaren Adam Lambert, öppnade konserten med rockklassikern ”We will rock you”. Delar av bandet var även med 2002, då gitarristen Brian May hylla drottningens då 50 år på tronen med ett Jimi Hendrix-doftande solo av nationalhymnen ”God save the queen” på palatsets tak.

Brian May framför statyn av drottning Victoria under jubileumskonserten vid Buckingham Palace. Foto: Jonathan Buckmaster/AP

Därefter fick publiken sjunga och dansa till rockikonen Rod Stewart, popstjärnan Alicia Keys, tenoren Andrea Bocelli och Eurovision-tvåan Sam Ryder, bland andra. Elton John sjöng i ett förinspelat uppträdande som visades på Buckingham Palaces fasad.

Dessutom framfördes scener ur succémusikalen Hamilton samt ur flera av Andrew Lloyd Webbers musikaler.

Tillställningen avslutades med discodrottningen Diana Ross, som gjorde sitt första liveuppträdande i Storbritannien på 15 år, enligt BBC.

Läs mer:

Drottning Elizabeth ställer in igen

70 år på brittiska tronen – nu firas drottningen i fyra dagar